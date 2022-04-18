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TIMETURK / DÜNYA / Putin ile Abbas arasında kritik görüşme

Putin ile Abbas arasında kritik görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistin meselesini telefonda ele aldı.

2 Saat Önce
2022-04-18 16:58:06
Putin ile Abbas arasında kritik görüşme

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in Abbas ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede Filistin meselesinin ele alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimin artması bağlamında Orta Doğu meselesinin çözümü istişare edildi. Bunun Filistin ve İsrail arasındaki geniş çaplı çatışmalara dönüşmeyeceği umudu paylaşıldı. Orta Doğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, BM) himayesinde, Filistin ve İsrail arasında diyaloğun yeniden başlatılmasının önemi vurgulandı."

Açıklamada, Putin'in Abbas'a Ukrayna ile yürüttükleri müzakereler hakkında bilgi verdiği belirtildi.

İkili ilişkilerin de görüşüldüğü ifade edilen açıklamada, Putin'in, Filistin halkının ramazan ayını kutladığı aktarıldı. .

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