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'Putin iktidarında 5 milyon insan Rusya’yı terk etti' iddiası

Rus Resmi istatistik servisi Rosstat verilerine dayandırılan bir araştırmaya göre, 20 yıllık Vladimir Putin döneminde 5 milyon insanın Rusya’dan ayrılarak başka ülkelere göç etti.

4 Saat Önce
2021-10-15 14:01:31
'Putin iktidarında 5 milyon insan Rusya’yı terk etti' iddiası

20 yıllık Vladimir Putin döneminde 5 milyon insanın Rusya'dan ayrılarak başka ülkelere göç ettiği iddia edildi.

"Takiye Dela" aldı haber portalı tarafından, Resmi istatistik servisi Rosstat verilerine dayandırılan araştırma, ikamet kayıtlarını sildiren vatandaşların sayısını esas alıyor. Araştırmacılar gerçek sayının daha fazla olabileceğine dikkat çekiyor.

Portalın araştırmasını haberleştiren The Moscow Times gazetesinin görüş aldığı Carnegie Moscow Center uzmanı Andrey Kolesnikov ise araştırmanın yurt dışında mülk edilen Rusya vatandaşlarını da sayıya dahil ettiği, ya da rakamların abartıldığı görüşünde.

Kolesnikov, siyasi saiklerle ülkeden ayrılan insanların sayısının cüzi kaldığını ileri sürüyor. Analiste göre, mevcut eğilim daha ziyade bir «tüketici göçü».

1980'lerin sonundan itibaren daha iyi bir yaşam kaygısıyla Sovyetler Birliği'nden Batılı ülkelere yaşanan göç hareketi de «sosis göçü» olarak adlandırılmıştı.

Kaynak: Turkrus.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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