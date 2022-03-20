'Putin ihanetle karşı karşıya! Jinping, Rusya'yı 'Çin Kolonisi'ne katacak'

ABD'li savaş analisti Harry Kazianis, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, Rusya'yı bir 'Çin kolonisine' indirmeyi planladığı için Putin'in ihanetle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

İngiliz The Express gazetisinde yayımlanan bir haberde, "Putin ihaneti: Moskova 'trilyonlarca' kaybederken Xi Jinping, Rusya'yı 'Çin Kolonisi'ne katacak" denildi.

ABD'li düşünce kuruluşu Ulusal Çıkar Merkezi'nde savaş analisti olan Harry Kazianis, mevcut durumu Sovyetler Birliği'nin 1991'deki çöküşüyle ​​karşılaştırdı.

Kazianis, Çin'in daha önce Sovyetler Birliği'nin enkazından "alabildikleri kadar satın aldığını", tekrar "takip etmeyi sevecekleri" bir "plan" olduğunu açıkladı.

Analist Kazianis'e göre, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya'nın yaklaşmakta olan savunmasızlığını, askeri dünya sahnesinde kendi statülerini güçlendirmek için Moskova'nın silah teknolojisini elde etmek için kullanabilir.

Bu, Batı'nın, Putin'in Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak geniş çaplı yaptırım paketleriyle Rus ekonomisini felce uğratmak için birleşmesi ile ortaya çıkıyor.

Express.co.uk'a konuşan analist Harry Kazianis şunları söyledi:

"Putin bugün tüm birliklerini Ukrayna'dan çekse bile, yaptırımlar kalkmıyor, bu yüzden onun için boya zaten dökülmüş durumda. Hayatta kalırsa, bu noktada Çin'in kolonisi olmak zorunda kalacak. Hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu finansal desteği almasının tek yolu bu.Bu gerçekten kötü bir durum".

"Savaş nükleere gitmediği sürece bu onların çıkarınadır" diyen Harry Kazianis, "Bence Çinliler, Rusya'da mümkün olduğu kadar çok yer edinmeye çalışmak isterler. İçeri girip tüm teknolojiyi alıp kendi teknolojilerine eklemek isteyecekleri bir Rus ordusu görüyorlar. Ve Sovyetler Birliği çöktüğünde yaptıkları buydu ve Çin'in şu anki süper güç olmasının nedeni budur" dedi.

"Sovyetler Birliği'nden geriye kalanlardan alabildikleri kadar satın aldılar ve şimdi ABD ve müttefikleri, en iyi Sovyet teçhizatının hepsini almış ve geliştirmiş bir Çin ordusuyla karşı karşıya" yorumunda bulunan Harry Kazianis, "Yani o planı tekrar takip etmeyi çok isterler." dedi.

Ancak Kazianis, Çin'in Rusya ile ortaklıktan kaynaklanacak "itibar zedelenmesinin" ertelenip ertelenmeyeceğini de sorguladı.

"Çin'in bu itibar zararını üstlenmekte uygun olup olmadığı - bence sorun olmaz" diyen Harry Kazianis, "Başkalarının ne düşündüğünü umursamıyorlar, muhtemelen kendi insanlarının ne düşündüğünü umursamıyorlar" ifadelerini kullandı.

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