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Putin için gündemi sarsan iddia

Rus gazeteci Leonid Bershidsky, Putin'in tuvaleti altından yapılmış bir özel jeti, yedi bin otomobili ve hatta herkesten sakladığı gizli malikanesinin olduğunu iddia etti.

19 Dakika Önce
2022-02-23 09:35:26
Putin için gündemi sarsan iddia

Rusya'da gazetecilik yapan Leonid Bershidsky'den Putin hakkında sarsıcı bir iddia geldi

Bershidsky, Putin'in iş adamlarını tehdit ettiğini mal varlıklarının yarısını istediğini eğer vermezlerse tamamını alıp insanları hapse attığını iddia etti.

Resmi olarak yıllık kazancının 100 bin Euro olduğu belirtilen Putin'in gizli malikanesinde striptiz direğinin de olduğu ifade edildi.

PUTİN'İN SERVETİ İÇİN OLAY İDDİA! 147 MİLYON STERLİN...

17 yıldır Rusya'da iktidarda bulunan Putin'in servetin çok büyük olduğu gelen bilgiler arasında. Putin'in servetinin 51 milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor. Washington Post'un iddiasına göre Rus liderin serveti 147 milyar sterlin...

Köşe yazarı Leonid Bershidsky, Putin'in yıllar önce 'Bütün ülke emrimde' dediğini yazdı.

Putin'in parmaklarını şıklatması yeterli ve devlete ait şirketler, varlıklarını düşük pazarlıklı fiyatlarla onun arkadaşlarına devrediyor. Putin'den sufle bekleyen iş adamları servetlerine servet katarken Putin'i de zengin ediyor.

Boris Nemtsov'a göre Vladimir Putin'in servetinin içinde dört yat, kırk üç uçak, yedi bin otomobil, on beş helikopter var. İddiaya göre Putin'in içi altınla döşeli bir jeti bile var.

Putin'in ayrıca bir milyar sterlin değerinde bir malikaneye de sahip olduğu ifade ediliyor. Hapiste olan muhalif lider Alexei Navalny'ye yakın olarak grup, Putin'in gizli kompleksinin binlerce fotoğrafının olduğunu iddia ediyor. O malikanede striptizci direğinin bile olduğu iddia edildi. .

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