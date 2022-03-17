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Putin'i üzecek gelişme: 'Rus askerlerinin tüm cephelerde ilerlemesi büyük ölçüde durdu'

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 22. gününde savaş alanlarından gelen haberler Moskova için ümit vermiyor. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı askeri istihbarat raporunda Ukrayna'daki Rus askerlerinin tüm cephelerde ilerlemesinin büyük ölçüde durduğu belirtildi.

49 Dakika Önce
2022-03-17 14:09:54
Putin'i üzecek gelişme: 'Rus askerlerinin tüm cephelerde ilerlemesi büyük ölçüde durdu'

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, cephelerden gelen haberler ise Moskova yönetiminin istediği şekilde gelişmiyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili yayınladığı istihbarat raporunda işgal harekatının tüm cephelerde büyük ölçüde durduğunu, başkent Kiev kuşatmasının ise gerçekleşmeyeceği iddia edildi.

"Ukrayna direnişi sağlam ve koordineli bir şekilde ilerliyor. Tüm büyük kentler ve Ukrayna topraklarının büyük bölümü Ukrayna'da kalıyor" denilen İngiliz askeri raporunda, Rus kuvvetlerinin verdiği büyük kayıplar nedeniyle ilerleyişinin durduğu ve son günlerde çok az ilerleme kaydedildiği ifade edildi.

"KİEV KUŞATMASI TAMAMLANAMAYACAK"

Öte yandan işgalin ilk günlerinden itibaren Kiev'i kuşatma çabalarına devam eden Rusya'nın başkent çevresindeki ilerleyişiyle ilgili yeni bir rapor da yayınlandı.

ABD merkezli bir düşünce kuruluşu olan Savaş Çalışmaları Enstitüsü'nün raporunda Kiev kuşatmasının yavaşladığı ve büyük ihtimalle tamamlanamayacağı öngörüsü paylaşıldı.

Enstitü geçen haftaki raporunda ise Kiev kuşatmasının 24 ile 96 saat arasında tamamlanacağı tahmininde bulunmuştu.

Enstitünün yeni raporunda son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle fikirlerinin değiştiği belirtildi. Buna gerekçe olarak Rus askerlerinin sadece birkaç yüz kişilik gruplarla saldırılar düzenleyebilmesi gösterildi. .

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