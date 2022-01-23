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Putin'i öven Alman Komutan tepkilere dayanamadı, istifa etti

Almanya'da Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach, 'Putin'e anlayış gösterilmesi gerektiği'yle ilgili sözleri nedeniyle görevinden istifa etti.

18 Dakika Önce
2022-01-23 01:25:54
Putin'i öven Alman Komutan tepkilere dayanamadı, istifa etti

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre Savunma Bakanlığı, Federal Meclis Savunma Komisyonu üyelerine Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Schönbach, Hindistan'da bir toplantıda Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili açıklamalarda bulunarak Putin'e anlayış gösterilmesi gerektiğini belirtmişti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafla ilgili de Schönbach, "Kırım yarımadası gitti, geri gelmeyecek." ifadelerini kullanmış, Rusya'nın Ukrayna topraklarına el koymak istemesini "saçmalık" olarak nitelendirmişti.

Putin'e anlayış gösterilmesi gerektiğini belirten Schönbach, "Onun gerçekten istediği göz hizasında saygıdır. Ve, aman tanrım, birine saygı göstermek neredeyse maliyeti yok. Bu yüzden bana sorarsanız, onun talep ettiği ve muhtemelen hak ettiği saygıyı göstermek kolaydır" ifadesini kullanmıştı.

'Rusya'ya ihtiyacımız var'

Schönbach, en büyük tehdidin Çin olduğunu savunarak, "Bizim bile, Almanya'nın, Hindistan'ın Rusya'ya ihtiyacımız var, çünkü Çin'e karşı Rusya'ya ihtiyacımız var" diye konuşmuştu.

Kendisinin dindar kay-achim-schonbach-ap-1753385_2bir Hristiyan ve Rusya'nın da Hristiyan bir ülke olduğunu anlatan Schönbach, "Putin'in ateist olmasına rağmen bu önemli değil. Bu büyük ülke demokratik olmasa da ikili ortak olarak yanımızda olması Rusya'yı Çin'den uzak tutabilir” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Schönbach, Kırım ile ilgili, "Kırım yarımadası gitti, geri gelmeyecek. Bu bir gerçek" ifadelerini kullanmış ve Rusya'nın Ukrayna topraklarına el koymak istemesini "saçmalık" olarak nitelendirmişti.

TRTHaber, SputnikTürkçe .

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