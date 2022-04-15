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''Putin her an nükleer silah kullanabilir''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “çaresiz” durumda olduğunu öne süren CIA Başkanı William Burns, Rusya’nın Ukrayna'da her an radyasyonlu nükleer silah kullanabileceğini belirtti.

46 Dakika Önce
2022-04-15 10:02:57
''Putin her an nükleer silah kullanabilir''

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, Atlanta'daki Georgia Tech Üniversitesi'nde öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmeye başlayan Rusya'yla ilgili ilk kapsamlı değerlendirmesini yaptı.

William Burns, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği işgal harekatının Kremlin'in arzuladığı şekilde ilerlemediğini açıkladı. Burns, bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ''çaresiz'' durumda olduğunu öne sürerek, Rusya'nın Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanabileceği uyarısında bulundu.

''ÇOK ENDİŞELİYİZ''

CIA Başkanı olmadan önce 2005-2008 yıllarında Moskova'da ABD'nin Rusya Büyükelçisi olarak görev yapan ve Putin'le defalarca görüşen Burns, Rus liderin savaş öncesi yaptığı bütün hesapların yanlış çıktığını anlatarak "Açıkçası çok endişeliyiz. Başkan Joe Biden'ın çok kaygılı olduğunu, nükleer çatışmanın mümkün olduğu bir eşikten ve üçüncü dünya savaşından kaçınmaya çalıştığını biliyorum. Putin neredeyse mistik bir inanca sahip, Rusya'nın etki alanını yeniden inşa etmenin kaderi olduğunu düşünüyor" diye konuştu.

Putin'in öfkeli ve hırslı bir lider olduğunu ancak kendisini güvende hissetmediğinin altını çizen Burns, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım ayında kendisini Moskova'ya gönderdiğini açıkladı.

Burns, Biden'ın o dönem kendisinden, ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planlarından duydukları kaygıyı Putin'e iletmesini istediğini söyledi. CIA Başkanı, Ukrayna'ya sağladıkları istihbaratın savaşın gidişatında "hayati" rol oynadığını kaydetti.

ASKERİ DOKTRİN NÜKLEER SİLAH KULLANMASINI ÖNGÖRÜYOR

Rusya'nın elinde, birkaç kilotonluk patlama gücüne sahip; top, uçak veya kısa menzilli füzelerle atılabilen taktik nükleer silahlardan yaklaşık 2 bin adet olduğu tahmin ediliyor.

Rusya'nın askeri doktrini, Kremlin'in, Batı ile konvansiyonel bir çatışmada işlerin kötü gitmesi halinde, inisiyatifi yeniden kazanmak için gerektiğinde taktik nükleer silah kullanmasını öngörüyor. .

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