Putin: Gerekirse Donbas'ta askerlerimizi kullanırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Şayet gerek duyulursa taahhütlerimizi yerine getirir ve askerlerimizi Donbas'ta kullanırız.' dedi.

Rusya Federasyon Konseyi, Rusya'nın sınır dışına silahlı kuvvet konuşlandırılmasına ilişkin Putin'e resmi yetki verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin gazetecilerin sorularını yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Putin'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Batı Kiev'i Minsk anlaşmalarına uyması için teşvik etmedi, Rusya Donbas'ı tanımak durumunda bırakıldı.

Rusya Donetsk ve Luhansk'ı kendi ilan ettikleri sınırlarında anayasal hâkimiyetleriyle birlikte tanıyor, orada bu bölgelerin sınırları var.

Şayet gerek duyulursa taahhütlerimizi yerine getirir ve askerlerimizi Donbas'ta kullanırız.

DHC ve LHC sınırlarındaki ihtilaflar umuyorum ki diyalog ile çözülecek, bu şu anda mümkün değil ama ilerde olacak.

Umarım Ukrayna ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeler farklılıklarını çözebilirler.

Donbas'ta Rus askerlerinin olası kullanımı hakkında eğer gerek olursa zorunluluklarımızı gerçekleştireceğiz.

Ukrayna'nın alabileceği en iyi karar NATO üyeliğinden feragat etmektir.

Rusya Donbas sorununu Minsk anlaşmalarıyla barışçıl müzakerelerle çözmeyi önerdi, fakat bu durum artık bağlayıcılığını yitirdi.

Konsey kararı nasıl alındı?

Rusya Federasyon Konseyi, Rusya'nın sınır dışına silahlı kuvvet konuşlandırılmasına ilişkin Putin'e resmi yetki verdi. Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onayladı.

Federasyon Konseyi'nde, Putin'in Rus askerinin yurt dışında görev yapmasına izin veren başvurusu görüşüldü. Görüşme sonrasında yapılan oylamada başvuru, 153 senatörün oyu ile kabul edildi.

Kararda, "Federasyon Konseyi, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin Rusya Federasyonu toprakları dışında kullanılması için uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilke ve kuralları temelinde, Rusya Devlet Başkanı'na onay vermeye karar verir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca kararda, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin oluşumları, toplam asker sayısı, faaliyet alanları, görevleri, Rusya Federasyonu toprakları dışında kalma sürelerinin anayasaya göre Devlet Başkanı tarafından belirleneceği kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını vermişti. (TRTHaber) .