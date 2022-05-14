DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
EYT mitingi nerede? EYT mitingi ne zaman, saat kaçta başlayacak? 15 Mayıs 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar mitingi yapılacak mı?
AFAD aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
Spor Toto 1. Lig'de küme düşen 3 takım daha belli oldu
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kalın'dan NATO açıklaması
Endülüs'ün masal dünyası sarayı: El Hamra
Başarılı İş İnsanı Mehmet Karataş; “İhracat Rakamları Çok İyi”
ANKAF Genel Başkanı Sadullah Alagöz: “Hedefler geliştirilirken belirli ve net olunmalı”
İş insanı Hasan Narınç Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Standard & Poor's’dan kripto düşüşü açıklaması
Hindistan buğday ihracatını yasakladı
Bolu tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatılacak
Türkiye'den 'topraksız ve dikey tarım' hamlesi
ABD'de NBA maçı sonrası silahlı saldırı

TIMETURK / DÜNYA / Putin: Finlandiya’nın NATO üyeliği hata olur

Putin: Finlandiya’nın NATO üyeliği hata olur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’yle görüşmesinde ülkesinin NATO’ya üyeliğinin hata olacağını söyledi.

5 Saat Önce
2022-05-14 16:12:49
Putin: Finlandiya’nın NATO üyeliği hata olur

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Niinistö arasında yapılan telefon görüşmesi, Finlandiya tarafının inisiyatifiyle gerçekleşti.

Finlandiya yönetiminin NATO'ya üyelik başvurusunda bulunma niyetine ilişkin fikir teatisinin yapıldığı görüşmede Putin, "Finlandiya'nın güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit olmadığı için geleneksel askeri tarafsızlık politikasından vazgeçmenin bir hata olacağını" vurguladı.

Putin, "Ülkenin dış politikasındaki böyle bir değişiklik, uzun yıllardır iyi komşuluk ve ortaklık, iş birliği ruhuyla inşa edilen ve karşılıklı yarar sağlayan Rusya-Finlandiya ilişkilerini olumsuz etkileyebilir." dedi.

Görüşmede, her iki liderin Ukrayna'daki durumu ve müzakereler meselesini ele aldığı ifade edildi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş