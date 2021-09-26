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Putin-Erdoğan zirvesi öncesi Lavrov'dan dikkat çeken çıkış

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Soçi'de gerçekleştirilecek Putin-Erdoğan zirvesi öncesi New York’ta yaptığı basın toplantısında, “Türkiye yükümlülüğünü yavaş bir şekilde yerine getiriyor” dedi.

3 Saat Önce
2021-09-26 12:28:10
Putin-Erdoğan zirvesi öncesi Lavrov'dan dikkat çeken çıkış

76. BM Genel Kurul oturumu için New York'a yaptığı ziyaretin sonunda basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 29 Eylül'de Soçi'de yapılacak Putin-Erdoğan zirvesinin gündemi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Lavrov, "İki yıl önce bizimle, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde teröristlerle mücadele edeceklerine ve onları terörist olmayan ve Türkiye ile işbirliği yapan gruplar dışındaki silahlı gruplardan ayıracaklarına dair özel bir anlaşma imzalayan Türk partnerlerimizle konuşuyoruz. Birkaç gün sonra Rusya ve Türkiye liderleri arasında yeni bir görüşme gerçekleşecek. Bu yükümlülüğün nasıl yerine getirilmekte olduğu konusu etraflıca ele alınacak. Yükümlülük yavaş bir şekilde yerine getiriliyor, bu açık" ifadelerini kullandı.

Suriye topraklarının neredeyse tamamının teröristlerden kurtarıldığını ancak İdlib gerilimi azaltma bölgesinde El Nusra'nın uzantısı olan Heyet Tahrir el-Şam'ın hüküm sürdüğünü kaydeden Lavrov, bu hususun BM Güvenlik Konseyi'nin tüm kararlarında yer aldığını belirtti.

Ne olmuştu?

Önceki gece (25 Eylül) Rusya Hava Kuvvetleri TSK kontrolündeki Afrin'i en az beş hava saldırısıyla hedef almıştı. Dün sabah saatlerinde de süren hava saldırısında kaç kişinin öldüğüne dair resmi bir açıklama yapılmazken yerel kaynaklar hava saldırılarında Afrin'in güneyinde TSK ile birlikte hareket eden Şam Cephesi adlı direniş grubununmevzileri vurulduğunu aktarmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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