Putin: Erdoğan'a minnettarız

Putin, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esir değişimindeki rolü nedeni ile minnettarız' dedi

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna ile esir takasındaki rolü için minnettarız, kendisi tahıl krizi konusunda da aktif rol oynadı" dedi. Putin ayrıca Almanya'ya da mesaj gönderdi ve "Ukrayna konusunda büyük hata yapıyorlar" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana'da gerçekleştirilen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Putin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna ile esir takasındaki rolü için minnettarız, kendisi tahıl krizi konusunda da aktif rol oynadı" ifadelerini kullandı. Putin ayrıca "Ukrayna müzakereler için hazır ise arabuluculuk çabaları gerekecek" diye ekledi.

Putin Ukrayna'daki sürece ilişkin ayrıca "Bugün yaşananlar hoş değil ancak doğru olanı, yapmamız gerekeni yapıyoruz" dedi. Putin, pişmanlıkları olup olmadığı sorusunda ise "Hayır" yanıtını verdi.

Rus lider ayrıca "NATO birliklerinin Rusya ile doğrudan çatışması küresel bir felakete yol açar" dedi. Putin "Umarım bunu söyleyenler böyle adımlar atmayacak kadar akıllıdır" diye ekledi.

"Ek askeri seferberlik planı yok"

Kısmi seferberlik konusuna da değinen Putin "Ek askeri seferberlik planı yok, önümüzdeki iki hafta içinde de seferberlik sona erecek" dedi.

G20 Zirvesi'ne katılıp katılmayacağına ilişkin ise Putin henüz kararını vermediğini söyledi.

Putin Biden ile görüşmesi için bir neden olmadığını da vurgularken Almanya'ya ise tepki gösterdi. Putin, hükümetin NATO'yla ilişkilere öncelik vermesinin bedelini Alman halkının ödediğini belirterek "Almanya, Ukrayna'da NATO'nun tarafında yer alarak hata yaptı" ifadelerini kullandı.

(TRTHaber)