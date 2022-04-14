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Putin: Enerji ihracatında güney ve doğudaki piyasalara yöneleceğiz

Putin, enerji ihracatında dolar ve eurodan uzaklaşacaklarını belirterek, 'Enerji kaynaklarının batıya tedariki azalacak. Bu nedenle adım adım ihracatımızı hızla büyüyen güney ve doğu piyasalarına yönlendirmemiz önemli' dedi.

14 Dakika Önce
2022-04-14 17:06:16
Putin: Enerji ihracatında güney ve doğudaki piyasalara yöneleceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileriyle doğal gaz ve petrol sektörüne yönelik olarak yaptığı toplantıda, kapanan dış pazarlar nedeniyle iç pazardaki enerji talebini artıracaklarını söyledi.

Enerji ihracatında da pazar çeşitliliğini artıracaklarını, dolar ve eurodan uzaklaşacaklarını dile getiren Putin, "Enerji kaynaklarının batıya tedariki azalacak. Bu nedenle adım adım ihracatımızı hızla büyüyen güney ve doğu piyasalarına yönlendirmemiz önemli. Önemli altyapı tesislerini belirleyip inşaatlarına başlamak gerekiyor." diye konuştu.

"Dost olmayan ülkelerdeki bankalar ödemeleri geciktiriyor"

Putin, enerji ihracatında ulusal para birimlerine geçilmesine yönelik sürecin başladığını hatırlatarak, "Rus enerji kaynaklarının ihracatında ülkelerin ödemelerinde sorunlar var. Dost olmayan ülkelerdeki bankalar ödemeleri geciktiriyor." dedi.

Rusya'daki döviz piyasasının söz konusu sürece hazırlanması gerektiğini belirten Putin, "Burada kilit konu, herhangi bir dövizin serbestçe ve gerekli miktarda Rus rublesi ile takas edilebilir hale getirilmesidir." ifadesini kullandı.

Putin, dost olmayan ülkelerin para birimlerini kullanmayı azaltmanın stratejik bir görev olduğunu vurgulayarak, "Bu, dış ticaret hacminin korunması ve artırılması, sözüne sadık ve öngörülebilir ortaklarla sürdürülebilir bağlar kurulması açısından önemlidir." değerlendirmesinde bulundu. .

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