DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sarmalık tütüne zam mı geldi? Tütün fiyatları arttı mı? ÖTV güncellemesiyle tütün fiyatları artar mı?
Sırp lider Dodik: Putin tanıdığım en iyi niyetli kişilerden biri
2022 fitre ne kadar? 4 kişilik ailenin fitresi ne kadar? 4 kişilik fitre kaç TL? 2022'de fitre ne zamana kadar verilmeli?
ABD'li gazetecinin sosyal medya tuzağı deşifre oldu
Neden Online Film İzliyoruz?
Bülent Parlak kimdir? Bülent Parlak öldü mü? Bülent Parlak neden öldü, ölüm nedeni nedir?
Çay çöpünden mangal kömürü üretimine başlandı
Kira gelirleri için zekat verilmeli mi Diyanet? Kira gelirleri zekâta tâbi midir? Kira alan ev sahibi zekat vermek zorunda mı?
Supra Collagen Kullananlar Anlatıyor
Bakan Soylu: Bu insanlar elbette memleketlerine geri dönecekler
Macron cumhurbaşkanı seçilirse hükümet istifa edecek
Samsunspor'da Fuat Çapa dönemi sona erdi
19 Nisan İSKİ su kesintisi | Eyüp'te sular ne zaman gelecek? Akşemsettin, Alibeyköy, Çırçır, Karadolap mahallesi ve sular ne zaman saat kaçta gelecek?
İçki içene zekat verilir mi Diyanet? Kumar oynayana zekat verilir mi? Haram işleyene zekat geçer mi?
Melikhan Sağlam kimdir? Melikhan Sağlam cinsiyet mi değiştirdi? Melikhan Sağlam kadın mı oldu? İşte Melikhan Sağlam'ın son hali...

İSTANBUL

19:54:00

İftar vakti

BURSA

19:53

04:42
19:53
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:37

04:27
19:37
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:20

04:11
19:20
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:03

03:54
19:03
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:50

03:51
18:50
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:54:00

İftar vakti

ANKARA

19:37

04:27
SAHUR
19:37
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Putin’e yakınlığıyla bilinen Rus multimilyoner evinde ölü bulundu

Putin’e yakınlığıyla bilinen Rus multimilyoner evinde ölü bulundu

Rusya'nın önde gelen isimlerinden, bir dönem Kremlin'de üst düzey yöneticilik yapmış bir isim olan ve Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen multimilyoner Vladislav Avayev Moskova'daki evinde eşi ve kızıyla ölü bulundu.

2 Saat Önce
2022-04-19 15:58:11
Putin’e yakınlığıyla bilinen Rus multimilyoner evinde ölü bulundu

Daha önce Kremlin'de görev yapan ve Rusya'nın önde gelen bankalarından Gazprombank'ın eski başkan yardımcısı Vladislav Avayev eşi ve 13 yaşındaki kız çocuğuyla beraber, Moskova'daki dairesinde ölü bulundu.

Moskova polisi, 51 yaşındaki multimilyoner Avayev'in cesedinin yanında 47 yaşındaki hamile eşinin ve 13 yaşındaki kızı Maria'nın bulunduğuna da aktardı. Ailenin cesedi, büyük kızları Anastasia'nın eve gelmesi sonucu bulundu. Cesetlerin hepsinde kurşun izi tespit edilirken, tabancanın Avayev'e ait olduğu ve o sırada elinde bulunduğu bildirildi.

Bunun üzerine polis, Rus milyonerin, önce eşini ve çocuğunu vurup daha sonra kendini öldürdüğü şüphesi üzerine yoğunlaştı. Avayev'in iş ve özel hayatıyla ilgili herhangi bir bağlantıyı araştırdıkları açıklandı.

Sözcü'nün aktardığı habere göre; Avayev daha önce, Putin'in yabancı şirketlerin bankada bir hesap açmasını talep ettiği Batı yaptırımlarına karşılık vermek için Rus liderin rubleye karşılık gaz planının önemli bir parçası olan Gazprombank'ta üst düzey bir yönetici olarak çalışıyordu.

Daha önce Putin'in Kremlin yönetiminde de üst düzey yetkili olarak çalışan Avayev'in inşaat şirketi sayesinde milyonlar kazandığı da belirtildi.

‘KISKANÇLIK CİNAYETİ Mİ?'

Rus medyasında yer alan haberlere göre, bir teoriye göre Avayev'in cinayeti işlemesinin nedeni kıskançlık olabilir. Buna göre, Avayev'in eşi Yelena onu şoförüyle aldattı ve ondan hamileydi. Bunu öğrenen Rus milyoner ise durumu kabullenemedi ve eşini öldürdü.

‘BELKİ DE BİRİLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR'

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, Avayev'in evine komşu olarak yaşayan Kristina isimli bir kişi de “Üç el silah sesi ve bağırış duydum. Bir kadın çığlık atıyordu. Ardından iki el daha ateş edildi. Daha fazla ses duymadım. “dedi. Başka bir komşusu ise, ‘Belki de bu yaptırımlardan dolayıydı. Herkes depresyonda, bazıları aşırı önlemler almaya bile başladı.” dedi, yaptırımların ve ekonomik gerilemenin işini vurmuş olabileceğini öne sürdü.

Bir başkası ise, ‘Muhtemelen onu borca ​​soktular ve kendini vurmaya karar verdi. Bunu yapmak için hiçbir nedeni yoktu. Zengindi, zekiydi. Böyle bir adamın öldürmesi mümkün değil. Belki Avayev ve ailesi birileri tarafından öldürülmüştür.” ifadelerinde bulundu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş