Putin'e yakın isim Peçorin tekneden düşerek öldü

Putin’in enerji danışmanlarından İvan Peçorin, Japon Denizi’ndeki Russkiy Adası’nda ölü bulundu. Peçorin’in bir tekneden düştüğü ve denizde boğulduğu ileri sürüldü.

Rusya'nın Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Şirketi Havacılık Endüstrisi Genel Müdürü olan, 39 yaşındaki İvan Peçorin, Putin'e en yakın isimlerden birisiydi. Genel müdürü olduğu şirketten bugün yapılan açıklamada, Peçorin'in ölümü hakkında bilgilendirme yapıldı. Olayın, Rusya'nın Vladivostok bölgesi yakınlarındaki Russkiy Adası'nda 10 Eylül 2022 tarihinde meydana geldiği ifade edildi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasının ardından ülkede birçok önemli isim, gizemli bir şekilde hayatını kaybetmeye başladı. 8 Rus petrol şirketi yöneticisinin şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi spekülasyonlara neden oldu.

“Gerçek ortaya çıkmayacak”

İndependent Türkçe'nin Fox'tan aktardığına göre ski bir ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) ajanı olan, "Putin'in Taktik Kitabı: Rusya'nın Amerika'yı Yenmeye Yönelik Gizli Planı" adı kitabın yazarı Rebekah Koffler, olayın kaza olmayabileceğini vurguladı:

“Gerçek muhtemelen keşfedilmeyecek çünkü Rusya'nın soruşturmalarına güven olmaz. Bu bir suikast olsaydı, tam olarak da böyle, trajik bir kazaymış gibi gösterilirdi.”

Peçorin çarşamba günü Doğu Ekonomik Forumu'nda havacılığın Uzakdoğu'da geliştirilmesi konulu bir paneli yönetmişti. Aynı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Vladivostok'a giderek forumda konuşma yapmıştı.

Kaynak: KırımHaberAjansı, İndependent Türkçe