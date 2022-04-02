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TIMETURK / DÜNYA / Putin'e tiroid kanseri ameliyatı yapılmış olabilir

Putin'e tiroid kanseri ameliyatı yapılmış olabilir

Rusya'da bir araştırmacı gazetecilik platformu, bir cerrahın Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki evine sık ziyaretler yaptığını tespit etti.

2 Saat Önce
2022-04-02 12:41:41
Putin'e tiroid kanseri ameliyatı yapılmış olabilir

Proekt'in araştırmasına göre 2016-2019 yılları arasındaki ziyaretlerinde Rus lidere doktorlar eşlik etti.

Haberde Putin'e Soçi ziyaretlerinde aralarında tiroid kanseri cerrahı da bulunan bir grup doktorun eşlik ettiğini belirtilmişti.

Proekt, yaptığı araştırmalar sonucunda doktorların Putin'in Soçi'ye resmi ziyaretlerinde veya 'açıklama yapmadan ortadan kaybolduğu' tarihlerde, doktorların da Karadeniz kıyısındaki şehirde olduğunu belirtti. Habere göre Putin'e 2016 ve 2017 yıllarındaki ziyaretlerinde ortalama 5 doktor; 2019'da ise 9 doktor eşlik etti.

Proekt Genel Yayın Yönetmeni Roman Badanin, "Putin'in 23 yıllık iktidarı boyunca ülke, onu yöneten kişinin fiziksel ve ruh sağlığı konusunda gerçeği bilmiyordu. Biz; mevcut görev döneminde Rus liderin sağlığının iyi olmadığını doğruluyoruz" dedi.

Araştırmanın bulgularına göre 2016'nın Kasım ayında devlet başkanlığı hastanesi doktorları, hemşireleri ve yöneticilerinin Putin'e "ameliyat yapmış olabileceği" belirtildi. Bu gruptaki 2 kişinin daha sonra terfilerle ödüllendirildiğine dikkat çekildi.

Proekt, 2019'un Kasım ayında daha büyük bir grubun Soçi'de olduğunu; bu tarihlerde Putin'in hastalığının yüksek ihtimalle tekrar ciddileştiğini iddia etti.

Yayınlanan kayıtlarda tiroid kanseri konusunda uzman bir cerrahın 2016-2019 arasında Soçi'de 166 gün geçirdiği görüldü.

KREMLİN YALANLADI

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Proekt'in haberinin "hayal ürünü olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını" ifade etti

Bir gazeteci kendisine, "Putin'in kanser olmadığını anlıyorum, öyle değil mi?" diye sorduğunda Peskov, "Doğru" diye yanıt verdi. .

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