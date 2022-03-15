Putin'e 'Psikopat' diyen Rus modelin cesedi bulundu

Rusya'da yaşayan ve geçtiğimiz yıl Rusya Lideri Putin'e sosyal medya hesabından 'Psikopat' demesiyle tanınan ünlü model Gretta Vedler, ormanlık alanda bir bavulun içinde ölü olarak bulundu.

Olayla ilgili yapılan incelemede ekipler, genç modelin erkek arkadaşı Dmitry Korovin tarafından öldürüldüğünü belirledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 20. günde de devam ediyor. Ukrayna'ya yönelik işgal emri veren Rusya Devlet Başkanı Putin, başta dünya ülkeleri olmak üzere kendi ülkesinden de büyük eleştiri alıyor.

'PSİKOPAT' DEMESİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Rusya'da ikamet eden 23 yaşındaki model Gretta Vedler de geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik eleştirileri ve "O bir psikopat" sözleri nedeniyle çok konuşulmuştu.

2021 YILI OCAK AYINDA KAYBOLDU

Genç model, Ocak 2021 yılında sır bir şekilde kaybolduktan sonra bir daha bulunamadı. Vedler hakkındaki üzücü haberi ise önceki gün geldi. Vedler'in erkek arkadaşının ihbarı üzerine, genç model Lipetsk'te 400 kilometre uzaklıkta bir ormanda bavulun içinde ölü olarak bulundu.

PARA YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Diğer yandan genç kızın, kim ve kimler tarafından öldürüldüğü de merak edilmeye başlanmıştı. Ekipler tarafından konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada, genç modeli öldürenlerin daha farklı bir amaç güttüğünü ve olayın Putin'le ilgili olma ihtimalinin gerçekçi görülmediği belirtildi. Polisler, araştırmaların genişletilmesi üzerine genç model Vedler'i, erkek arkadaşı Dmitry Korovin'in öldürdüğünü tespit etti. Vedler, polisteki ifadesinde genç kızla para için tartıştıklarını ve cinayeti bu nedenle işlediğini itiraf etti. .