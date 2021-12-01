Putin'e korkunç teklif! NATO çıldıracak, ipler kopma noktasında

küresel çapta bir savaşa evrilmesinden korkulan Rusya-Ukrayna gerilimi, Belarus'un Moskova'ya yaptığı teklifle çok daha tehlikeli bir hal aldı. Süper güçler karşılıklı tehditlerin dozunu artırırken, dünya diken üstünde yaşananları izliyor.

NATO dışişleri bakanları Salı günü Rusya'ya çok sert tepki göstererek, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik herhangi bir girişimin 'maliyetli' bir hata olacağı konusunda uyardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırına yaklaşık 94 bin asker gönderdi, bunun ardından Beyaz Saray da Avrupa'yı 2014'te Kırım'ın ilhakını gölgede bırakacak bir istilaya hazırlıklı olması konusunda uyardı.

NATO: RUSYA ÇOK AĞIR BEDEL ÖDER

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Riga'daki dışişleri bakanları toplantısına gelirken yaptığı açıklamada, "Ulusun bağımsızlığına, Ukrayna'ya karşı bir kez daha güç kullanırsa, Rusya için bunun bedeli ağır olur" dedi.

Moskova'ya karşı 'ağır ekonomik ve mali yaptırımları sürdürebilecekleri' uyarısında bulunan NATO lideri, "Burada, hem Karadeniz'de hem de Baltık bölgesinde varlığımızı artırdık" diye konuştu.

Moskova'ya karşı 'ağır ekonomik ve mali yaptırımları sürdürebiliriz' uyarısında bulunan Stoltenberg, "Burada hem Karadeniz'de hem de Baltık bölgesinde varlığımızı artırdık" dedi.

LUKAŞENKO'DAN PUTİN'E 'NÜKLEER SİLAHLARINIZI BURAYA KURUN' TEKLİFİ

Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, NATO'nun Polonya'ya benzer silahlar göndermesi halinde Vladimir Putin'den ülkesini nükleer silahlarla donatmasını isteyeceğini vurguladı.

Kremlin destekli RIA haber ajansına konuşan Lukaşenko, "Belarus topraklarında nükleer silahlara hazırız" ifadesini kullandı. Belarus liderinin açıklaması, Putin'in Batı ve Ukrayna'yı Moskova'nın 'kırmızı çizgilerini' geçmemeleri konusunda uyarmasının ardından geldi.

PUTİN: KIRMIZI ÇİZGİMİZ AŞILIRSA KARŞILIĞINI VERİRİZ

Rusya lideri, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin Moskova'nın temel güvenlik çıkarlarını tehdit ettiğini vurguladı ve NATO'nun Ukrayna topraklarını, Rusya'nın komuta merkezlerine sadece beş dakika içinde ulaşabilecek füzeleri yerleştirmek için kullanabileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi.

Moskova'nın yeni hipersonik silahlar geliştirerek, artan tehditlere karşı koymak zorunda kaldığını kaydeden Putin, "Ne yapmalıyız? Bizi tehdit edenleri hedef almak için benzer şeyler geliştirmemiz gerekecek. Ve bunu şimdi bile yapabiliriz" dedi.

Gelecek yılın başlarında Rus donanmasında hizmete girecek yeni bir hipersonik füzenin, benzer bir sürede hedefine ulaşabileceğini açıklayan Putin, "Emri verenlere ulaşmak da sadece beş dakika sürecek" ifadesini kullandı. Ses hızının dokuz katı süratle 1000 kilometre uçabilen Zirkon hipersonik seyir füzesi, en son Pazartesi günü bir dizi testten geçti.

BELARUS VE RUS JETLERİ HAVALANDI

Belarus Savunma Bakanlığı, Minsk'in yakın müttefiki Rusya ile ortak askeri tatbikatlar düzenleneceğini ilan etmesinden bir gün sonra, iki ülkenin savaş uçaklarının Belarus sınırı boyunca devriye uçuşları gerçekleştirdiğini duyurdu.

Batı sınırında kamp kuran göçmenler konusunda Avrupa Birliği ile çatışan Belarus, Pazartesi günü Rusya'nın Ukrayna ile güney sınırında tatbikat düzenleyeceğini açıkladı ve NATO'yu sınırlarının yakınında yığınak yapmakla suçladı.

ABD VE RUSYA ARASINDA KARŞILIKLI TEHDİTLER

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Salı günü Riga'da bir NATO bakanlar toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir 'saldırganlığının ciddi bir yanıtla sonuçlanacağını' söyledi.

Letonyalı mevkidaşı Edgars Rinkevics ile düzenlediği basın toplantısında Blinken, "Rusya'nın gerginliği tırmandıracak herhangi bir eylemi, Letonya için olduğu gibi ABD için de büyük endişe kaynağı olacaktır. Böylesi bir eylem ciddi sonuçlara yol açar" diye konuştu.

Rusya lideri Vladimir Putin, NATO'nun Ukrayna'daki askeri altyapısını büyütmesinin bir kırmızı çizgi olduğunu tekrarlayıp "Umarım söz konusu çizgi geçilmez" ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da NATO'yu Rus sınırına yığınak yapmakla suçlayark, "Batı ve Kiev güvenliğimizi tehdit ediyor. Eğer gerekirse karşılığını veririz" dedi.

Bir başka NATO üyesi Almanya da Rusya'yı uyardı. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Putin'in batı komşusuna saldırması halinde ağır bir bedel ödeyeceğini söyleyip Kiev yönetimine destek verdi.

'RUSYA ÇOK TEHLİKELİ SİNYALLER GÖNDERİYOR'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, hafta sonu yaptığı açıklamada Rus lider Vladimir Putin'i bir işgal hazırlığı yaptığını açıkça inkar etmeye çağırdı ve Rusya'nın 'çok tehlikeli sinyaller' gönderdiğini söyledi.

Kaynak: milliyet.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.