Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'ne göre (VTsİOM) Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvenen Rusya vatandaşlarının oranı yüzde 81,6.

Ukrayna operasyonu ile yükselişe geçen Putin'e güvenoyunun aynı şekilde devam ettiği, devlete ait kamuoyu şirketinin araştırması sonucu açıklandı.

Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (VTsİOM), halkın devlet adamlarına desteğiyle ilgili son verilerini paylaştı. Buna göre, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenen Rusya vatandaşlarının oranı yüzde 81,6.



Putin'in başkanlık faaliyetlerini onaylayanların oranı ise ankete yüzde 79,6 olarak yansıdı.



Hükümetin ve başbakanın faaliyetlerini olumlu bulanların oranı sırasıyla yüzde 55,1 ve yüzde 55.

VTsİOM'a göre, Başbakan Mişustin'e güvenenlerin oraтı yüzde 64,7, iktidar partisi Birleşik Rusya'nın halk desteği yüzde 42,5 seviyesinde.

Kaynak: turkrus.com .