Rusya Devlet Başkanı Putin kendisine sorulan 'Sizce mutluluğun formulü ne' sorusuna 'Bunu kısaca aktarmaya çalışacağım. Mutlu olmak için insan ‘biri tarafından ihtiyaç duyulduğuna’ inanmalı ve kendisini gerçekleştirme imkanına sahip olmalı' cevabı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, televizyonlardan her yıl canlı yayınlanan Direkt Hat programında halkın yönelttiği soruları yanıtladı.

Putin geçen yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle düzenlenmeyen Vladimir Putin'le Direkt Hat programının 18.'sini gerçekleştirdi.

İlki Nisan 2001'de düzenlenip geleneksel hale gelen bu programlarda Putin, sosyal ve siyasal sorunlardan kişisel yaşamına kadar çeşitli alanlarda kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Sputnik'in aktardığına göre Putin'in konuşmasından başlıklar:

'Gezegenimiz Venüs'e dönüşebilir'

- Bazı bölgelerde ve tüm gezegende iklim değiştiğinde ve tehlikeli bir seviyeye gelindiğinde, eğer buna insanoğlu da bu seviyenin üzerine koyarsa, küresel ısınmaya katkıda bulunursa, gezegenimizi Venüs haline getirebilecek, geri dönüşü olmayan süreçler başlayabilir. Bildiğimiz gibi, Venüs'te sıcaklık 500 santigrat derece civarında. Bu nedenle hep birlikte küresel ısınma alanında yaşanan sürece katkımızı en aza indirgemeliyiz.

Putin'e göre mutluluğun sırrı: İnsan biri tarafından ihtiyaç duyulduğuna inanmalı

Putin kendisine sorulan 'Sizce mutluluğun formulü ne' sorusuna "Bunu kısaca aktarmaya çalışacağım. Mutlu olmak için insan ‘biri tarafından ihtiyaç duyulduğuna' inanmalı ve kendisini gerçekleştirme imkanına sahip olmalı" cevabı verdi.

'Dinlenmek için fazla zamanım yok'

Bir katılımcının "Tatildeyken şarkı söyler misiniz veya hangi şarkıları söylersiniz' sorusu üzerine Putin "Birincisi, tatil için çok fazla vaktim olmuyor. İkincisi, bizde şöyle bir söz vardır: 'İnsanlar tatildeyken biraz otururlar, içerler, kadeh kaldırınca da mutlaka bir şarkı söylerler'. Ben de bir Rus'um, bu nedenle vatandaşlarımızın çok büyük bölümünden pek farkım yok. Ne mi söylüyorum? Rus, Sovyet şarkıları. Bu şarkılar melodik, güzel ve anlamlı" yanıtını verdi.

Rusya, pandeminin en zorlu dönemini diğer birçok ülkeden daha rahat bir şekilde geçirdi. Bildiğiniz gibi, bunu neredeyse herkes kabul ediyor. Bunda Duma milletvekillerinin, tüm partilerin vekillerinin yaptığı çalışmaların da payı var.

'Ermenistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki krizin tırmanmasını istemiyor'

- Rusya, çok ciddi Dağlık Karabağ krizinin çözümünde önemli bir rol oynadı. Bugün Ermenistan ve Azerbaycan da dahil hiç kimse krizin tırmanmasından yana değil. Zira bir taraftan bakıldığında, eğer barış içinde ve dostça yaşarsak, insanların yaşamlarının sadece güvenlik alanında değil, ekonomik kalkınma, sosyal kalkınma gibi diğer alanlarda da geliştirilmesi için gereken koşulları yaratırız. Karabağ'daki insanların bunlara en üst seviyede ihtiyacı var.

- Karabağ'da çok fazla sorun birikti. Altyapının yenilenmesi, sınırların belirlenmesi ile ilgili sorunlar var. Şu anda bunlarla ilgili çalışma süreci devam ediyor.

'ABD'liler uzaya hâlâ daha bizim motorlarımızla gidiyor'

'Kendimize zarar vereceğimiz misillemeler yapmayı planlamıyoruz ve yapmayacağız. Örneğin; ABD'liler uzaya hâlâ daha bizim motorlarımızla gidiyor, uzay gemilerinin uzaya gitmesi için hala daha bizim roket motorlarımızı yaygın bir şekilde kullanıyorlar. Onlarca yıldır tedarik ediyoruz, şimdi durduralım mı? Örneğin; Boeing. Bu uçakların muhtemelen yüzde 50'si bizim titanyumumuz ile üretiliyor. Neden titanyum üretimini durduralım ki?'

'Rusya yaptırımlara rağmen gelişiyor, ekonomik egemenliğimiz artıyor'

- Rusya yaptırımlara rağmen gelişiyor. Rusya ekonomisi yaptırımlara adapte oldu, yaptırımların bazı faydaları da oldu.

- Yaptırımlar, tarımı ve iç üretimi geliştirmek için büyük bir itici güç oldu.

- Tek kutuplu dünya dönemi geride kaldı. Dünyanın hızla değiştiği gerçeğinden yola çıkmalısınız. Rusya'ya hangi yaptırımlar uygulanırsa uygulansın, bizi neyle korkuturlarsa korkutsunlar Rusya hâlâ gelişiyor, ekonomik egemenliğimiz artıyor. Savunma kapasitemiz çok yüksek bir seviyeye ulaştı ve birçok en önemli parametrede ABD de dahil dünyanın birçok ülkesini geride bıraktı.

ABD ile ilişkilerin normalleşeceğini uman Putin: ABD dünyanın değiştiğini anlıyor gibi görünüyor ama hâlâ baskın pozisyonunu elinde tutmak istiyor, ABD'nin tavrından müttefikleri bile rahatsız'

* Dünyanın değişmekte olduğunun ve bu değişen dünyada ülkelerin kendi öncelikleri ve çıkarları üzerine yeniden düşünmeleri gerektiğinin farkına varılmasının, dünya düzeninin daha çekici bir hale gelmesine yol açacağını, ABD ile ilişkiler de dahil ilişkilerin normal çerçeveye gireceğini umuyorum.

- ABD dünyanın değiştiğini anlıyor gibi görünüyor ama hâlâ baskın pozisyonunu elinde tutmak istiyor. ABD'nin tavrından müttefikleri bile rahatsız.

'Mevcut hükümette devlet başkanlığı görevini gönül rahatlığıyla devredebileceğiniz biri var mı?' sorusuna yanıt

("Boris Yeltsin'in görevden ayrılırken size devrettiği gibi, mevcut hükümette devlet başkanlığı görevini gönül rahatlığıyla devredebileceğiniz biri var mı?" sorusuna cevaben) Bir sonraki Rusya devlet başkanı olmayı hak eden bir kişinin adını günün birinde açıklayabileceğimi umuyorum.

'Pandemi süresince işsizlik yüzde 4.6'dan yüzde 6'ya yükseldi, pandemi öncesi seviyeye çekmek için planlarımız var'

'Facebook, YouTube ve Tiktok gibi sosyal medya platformlarını yasaklama planımız yok'

'Birlikleri çektim ama olumlu karşılık vermek yerine Batı ne yaptı? Sınırlarımıza kadar geldiler'

- Ukrayna sınırları yakınındaki kendi topraklarımızda tatbikat yaptığımız için büyük bir gürültü kopardılar. Birileri bu kadar endişe duyduğu için savunma bakanına tatbikatları yavaşça bitirmeyi ve birlikleri çekmeyi emrettim. Ancak buna olumlu karşılık vermek yerine Batı ne yaptı? Sınırlarımıza kadar geldiler.

'Ukrayna topraklarının askeri olarak asimile edilmesine başlanmasından endişe duyuyorum'

- Beni başka bir şey, daha temel bir şey endişelendiriyor. Ukrayna topraklarının askeri olarak asimile edilmesine başlanmasından endişe duyuyorum. Ukrayna Anayasasına göre, o ülkede yabancı askeri üsler bulunamaz. Eğitim merkezleri kurabilir, diğer formatlar kullanılabilir. Ancak bizimle doğrudan sınırı bulunan bir ülkenin askeri olarak asimile edilmesi, önemli güvenlik sorunları yaratıyor. Bu, Rusya'nın ve Rusya halkının gerçek hayati çıkarlarını ilgilendiriyor. Bu durum, endişeye neden oluyor.

'Cenevre'deki zirvenin ardından Kırım'da muhrip gemisinin yer aldığı bir provokasyonu neden gerçekleştirdiler? '

- (Karadeniz'de İngiliz gemisiyle yaşanan gerilim hakkında) Yeni bir dünya savaşının eşiğinde olduğumuzu düşünmüyorum.

- İngiliz muhrip gemisi HMS Defender'ın yer aldığı kısa süre önceki provokasyonda sadece İngilizler değil ABD'liler de vardı. Cenevre'de ABD ile zirveden yalnızca birkaç gün sonra gerçekleşti.

'Dünya savaşının eşiğine geldiğimizi düşünmüyorum'

- Cenevre'deki zirvenin ardından Kırım'da muhrip gemisinin yer aldığı bir provokasyonu neden gerçekleştirdiler? Kırımlıların görüşüne saygı duymadıklarını göstermek için.

- Yeni bir dünya savaşının eşiğinde olduğumuzu düşünmüyorum.

'Eğer tıbbi sebeplerle aşı olma muafiyeti varsa kimsenin aşı istemeye hakkı yok'

Moskova'dan Yevgeniy Tsvetkov, öğretmen olarak çalışan eşinin önceden geçirdiği kronik bir hastalık nedeniyle aşı olamadığını ancak bundan dolayı kovulma tehlikesiyle karşı karşı olduğunu anlattı.

Bunun üzerine Putin, "Bu yasa dışı. Eğer tıbbi sebeplerle aşı olma muafiyeti varsa kimsenin aşı istemeye hakkı yok. Eşinizin çalıştığı okul müdürünün bundan haberi olmadığını düşünüyorum. Umarım burada bunu duyar ve bu tür yasa dışı talepleri geri çeker" karşılığını verdi.

- Post-koronavirüs rehabalitasyon sistemine büyük bir kaynak aktarıyoruz ve gerekli ekipmanlar için bir anlaşma imzalayacağız. Solunum organlarını ve diğer vücut sistemlerini etkileyen Kovid-19'un ardından rehabilitasyon sürecinden geçmek için özel ekipmana ihtiyacımız var. Kaynak halihazırda aktarıldı ve çalışmalar başladı.

'Gıda fiyatları dünya çapında yükseliyor, Rusya da küresel ekonominin bir parçası'

Putin, gıda fiyatlarındaki artışla ilgili soruya ise “Gıda fiyatları dünya çapında yükseliyor. Rusya da küresel ekonominin bir parçası” yanıtını verdi.

Enflasyonu hedefledikleri yüzde 4 seviyesine getiremeyeceklerini işaret eden Putin, “Ancak bu seviye yüzde 5'de kalacak” değerlendirmesi yaptı.

'Geçen yıl tarım ihracatı rekor seviyeye ulaştı'

Putin, geçen yıl ülkesinin tarım ihracatının 30 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

'Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşmeye karşı değilim'

- ("Ukrayna neden hasım ülkeler listesinde yer almıyor?" sorusuna cevaben) Ukrayna hasım ülkeler listesinde yer almıyor, zira Ukrayna halkının hasım olduğunu düşünmüyorum. Ukraynalıları ve Rusları tek millet olarak görüyorum. Ancak Ukrayna yönetimi Rusya'ya hasım. Kiev'in Ukrayna'daki Ruslara tutumu, kitle imha silahları kullanımına benziyor.

- (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'le görüşmeye karşı değilim ancak öncelikle neler konuşacağımızı anlamamız gerekli. Zelenskiy ülkenin kontrolünü tamamen dış yönetime bırakmışken neden görüşeyim ki? Ukrayna'nın sorunları Berlin'de, bir kısmı da Paris'te çözülüyor.



'Daha uzun süre korumayı dikkate alarak tercih yaptım ve Sputnik V aşısı oldum'

- Rekabet avantajı sağlamamak için hangi aşıyı vurulduğumu açıklamıyordum. Sputnik V aşısı olduğumu söyleyebilirim. İki dozdan sonra da hiçbir yan etki oluşmadı. Antikor titrelerim yüksek.

- ("Neden aşı olduğunuz anlar yayınlanmadı?" sorusuna cevaben) Umarım ülkemizdeki vatandaşların çoğu, aşı oldum dediysem, bunun öyle olduğunu anlamıştır. Bu seviyedeki insanlar küçük hileler yapmaz.

- Aşı olduğum dönemde Sputnik V ve EpiVakKorona aşıları vardı. İkisi de iyi ve etkili. EpiVakKorona, daha kısa süre koruma sağlıyor ancak onun daha az yan etki gibi avantajları var. Ben aşıyı seçerken daha uzun süre korumayı dikkate alarak tercih yaptım ve Sputnik V aşısı oldum.

- Zorunlu aşılamaya karşı çıkmaya devam ediyorum.

- Bölgelerin yönetimleri, belirli kategorilerdeki vatandaşlara aşı zorunluluğu getirme hakkına sahip.

- Salgının yayılmasının önlenmesi, yalnızca aşılama yardımıyla sağlanabilir. Yaklaşık 23 milyon Rusya vatandaşı aşılandı, trajik sonuçlarla karşılaşmadık.

Canlı yayın devam ediyor

Moskova Uluslararası Ticaret Merkezi'ndeki Direkt Hat programına gönderilen yaklaşık 2 milyon soru için teşekkür ederek başlayan Putin, soruların hepsinin ele alındığını ve bu programdan sonra da sorularla ilgili çalışmalara devam edeceklerini belirtti.



Kaynak: Sputnik, Türkrus

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.