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Putin'e büyük darbe! 'Sağ kolu' Ukrayna'da öldürüldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'sağ kolu' olarak tanımlanan Rus Tümgeneral Andrey Sukhovetsky'nin Ukrayna askerlerince öldürüldüğü iddia edildi.

42 Dakika Önce
2022-03-05 09:13:25
Putin'e büyük darbe! 'Sağ kolu' Ukrayna'da öldürüldü

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 10. gününe girilirken, bölgede çatışmalar da şiddetlendi. Başkent Kiev'i kuşatan Rus ordusu güçlü bir direnişle karşılaşırken, kayıplar vermeye başladı. Ukrayna'da askeri olarak hedeflerine henüz ulaşamayan Rus ordusunda en büyük kayıp ise cuma günü yaşandı.

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Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, ülkesine saldıran Rus ordusundan bir generalin öldürüldüğünü duyurdu. Geraşenko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetsky'nin Ukrayna askerlerince Çernigiv bölgesinde öldürüldüğünü iddia etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını, "Hemen durmazsa Rusya'yı yok edecek kanlı macera" olarak nitelendiren Geraşenko, Ukrayna'nın Rusya için yeni Afganistan olacağını ifade etti.

ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK KAYBI

ABD medyası, 47 yaşındaki Rus General Sukhovetsky'nin Ukrayna savaşında Rusya'nın şimdiye kadarki en büyük kaybı olduğunu yazdı. Rus basınında da generalin Ukrayna'daki 'özel operasyonlarda' öldüğü doğrulandı. Suriye'de de görev yapan Andrey Sukhovetsky'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir isim olduğu iddia edildi.

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Öte yandan Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin 9 bin 166 asker kaybettiği bildirildi. Açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 9 bin 166 askerin öldüğü, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 33 uçak, 37 helikopter, 251 tank, 939 zırhlı araç, 105 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi. Rusya taraafı ise Ukrayna'da 1812 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.. .

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