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Putin: 'Dişlerini kırarız'

Sibirya'daki doğal zenginliklerin sadece Rusya'ya ait olmasından rahatsızlık duyan bazı ülkelerin anılması üzerine konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Ülkemizi ısırmak ya da ısırıp bir şeyler koparmak isteyenlerin dişlerini kırarız' dedi.

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20.05.2021 18:00:05
Putin: 'Dişlerini kırarız'

Rusya ne zaman daha güçlü hale gelse, ülkenin gelişimini kısıtlamak için her zaman bahaneler bulunduğunu belirten Putin, bu tür girişimlerin SSCB'nin varlığı sona erdikten sonra bile devam ettiğini vurguladı.

"Potansiyelinin üçte birini kaybettikten sonra bile Rusya, her şeye rağmen birileri için son derece büyük. Gerçekten de devasa bir potansiyel var, yüzölçümümüz dünyanın en büyüğü, 146 milyonluk nüfusa sahibiz. Aslında yüzlerce milyon kişinin yaşadığı ülkelerle kıyaslandığında o kadar da büyük değil" diyen Putin, bazı kişilerin Sibirya gibi bir bölgenin zenginliklerinin Rusya'ya ait olmasının adil olmadığını söyleme cüreti göstermesini eleştirdi.

Putin, "Bu tür şeyler duymak korkunç bir durum. Özellikle de kamuoyu önünde. Bizi bir yerlerimizden ısırmak ya da ülkemizden bir şeyleri ısırıp koparmak istiyorlar. Ancak bunu yapmayı planlayanlar, bizi ısıramasınlar diye onların dişlerini kıracağımızı bilsinler. Bunun yolunun, silahlı kuvvetlerimizin geliştirilmesi olduğu aşikar" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın 'nükleer kulüp' içindeki ülkeler arasında en modern stratejik güçlere sahip olduğunun altını çizen Putin, "Bu birçok kişiye tuhaf geliyor ancak ülkemizde her şey, yolunda olmaktan daha iyi durumda. Tüm nükleer ülkeler arasında en modern nükleer çevreleme güçlerine sahibiz. Bunu çok net bir şekilde teyit edebilirim" dedi.

Rusya'nın 'Avangard' hipersonik füze kompleksi geliştirdiğini de anımsatan Putin, diğer ülkelerin bu tür silahlara sahip olmadığını vurguladı.

Sputnik Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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