Putin'den ''Zafer Günü'' mesajı: Savaşmaya devam edeceğiz!

Rusya Devlet Başkanı Putin, 9 Mayıs Zafer Günü konuşmasında Putin, “Savaşmaya devam edeceğiz.' dedi.

Rusya'nın 9 Mayıs 1945 yılında Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin yıldönümü olan Zafer Günü kutlamaları Moskova'da başladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "müdahalesini" gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını, "Çünkü Batı'nın topraklarını işgal etmeye hazırlandığını" söyledi.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı 2. Dünya Savaşı'nda yenmesinin yıl dönümü olarak kutlanan Zafer Günü'nde Kızıl Meydan'da düzenlenen geçit töreninde konuşan Putin, "NATO sınırlarımızda tehlike yaratıyordu" dedi.

İşte Putin'in Zafer Günü kutlamasındaki konuşmasından öne çıkanlar;

Onların anısı bizim için çok önemlidir. Rusya her zaman güvenliğine çok önem vermiştir.

Rusya Batı dünyasında her iki tarafında çıkarlarını düşünmek istedi ancak NATO bunu gördü. Başka plan içerisindeydiler Donbas'ta. NATO birliği aktif bir şekilde bize yakın bölgeleri keşfetmeye başladı ve o yüzde bu bizim için kabul edilemez bir tehditti. Her şey bunu bize gösterdi ki biz haklıydık. Hem ABD hem de kendi uyduları çok fazla şey yaptı. Bir şeylerin olması gerekiyordu. Hala askerler yerleştirdiklerini görüyorduk, gördük. Rusya bunu önledi Bu yapılması gereken tek şeydi. Güçlü bir ülke olmak için önemliydi bu. ABD bilhassa böyle bir adım attı.

Bu kahramanlıklarınızı kutlamaya devam edeceğiz. Bütün askerlerimiz bizim için çok onurludur.

Hayatını kaybeden herkes için bunu devam ettiriyorsunuz. Biz hayatını kaybedenlerin eşleri, anneler, arkadaşlarının önündeyiz. Biz onların önünde, hayatını kaybedenlerin önünde eğiliyoruz. Neo nazilerin barbarlıklarında hayatını kaybedenlerin önünde eğiliyoruz. Bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum sizi. .