DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5259 ₺

EURO

18,1911 ₺

ALTIN

989,86 ₺

BİST

3.179,99 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Putin'den yeni kararname: 120 bin asker daha alınacak

Putin'den yeni kararname: 120 bin asker daha alınacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu vatandaşlarının askerlik hizmeti için sonbaharda askere alınmasına ilişkin bir kararname imzaladı.

28 Dakika Önce
2022-09-30 21:21:38
Putin'den yeni kararname: 120 bin asker daha alınacak

Putin, Rus vatandaşlarının askerlik hizmeti için sonbaharda askere alınmasına ilişkin bir kararname imzaladı. Kararnameye göre güz celp döneminde 120 bin kişi askere alınacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etti.

Güz celp döneminde 120 bin kişi askere alınacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu vatandaşlarının askerlik hizmeti için sonbaharda askere alınmasına ilişkin bir kararname imzaladı. Kararnameye göre güz celp döneminde 120 bin kişi askere alınacak.

TRTHaber

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş