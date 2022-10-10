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Putin'den Ukrayna'ya saldırı açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, bu sabah Ukrayna’ya uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı gerçekleştirdiklerini söyledi.

2 Saat Önce
2022-10-10 13:35:51
Putin'den Ukrayna'ya saldırı açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantı sırasında, Kırım Köprüsü'ne cumartesi günü düzenlenen saldırıya atfen, Ukrayna hükümetinin ‘uzun zamandan beri terörist yöntemler kullandığını' söyledi.

Ukrayna'nın gizli servislerinin, Rusya'daki Kursk nükleer enerji santraline üç saldırı girişiminde bulunduğunu kaydeden Putin, ‘Rusya'nın, bu terör eylemlerinin ciddi sonuçları olmamasını sağladığını' belirtti.

“Kiev'in bu eylemlerini karşılıksız bırakamazdık” diyen Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'nın teklif etmesi üstüne ve Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı planlamayla uzun menzilli silahlar ile Ukrayna'nın enerji, ordu ve iletişim tesislerine karşı büyük bir saldırı gerçekleştirildiğini kaydetti. .

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