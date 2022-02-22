Putin’den Ukrayna'ya mesaj

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev yönetimiyle sorunların çözümü için Ukrayna'nın NATO'ya girmek yerine tarafsız statüyü benimsemesi ve Kırım'ın ilhakını tanımasını istedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev yönetimiyle sorunların çözümü için Ukrayna'nın NATO'ya girmek yerine tarafsız statüyü benimsemesi ve Kırım'ın ilhakını tanımasını istedi. Rusya Ukrayna'daki diplomatik personelini tahliye edecek Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, çok yakın bir zamanda Ukrayna'daki diplomatik personelinin tahliye edileceğini duyurdu. Ayrıntılar geliyor... .