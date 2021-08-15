Putin’den Türkiye’de düşen uçakta ölen Ruslar için teklif

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Kahramanmaraş şehrinde düşen yangın söndürme uçağında görevli 5 Rus pilotun 'ölüm sonrası devlet nişanı' ödüllerine aday gösterilmesini teklif etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Kahramanmaraş şehrinde düşen yangın söndürme uçağında görevli 5 Rus pilotun "ölüm sonrası devlet nişanı" ödüllerine aday gösterilmesini teklif etti.

Dün Kahramanmaraş'ta düşen Be-200ChS model yangın söndürme uçağında 5'i Rus, 3'ü Türk toplam 8 kişilik bir pilot ekibi görev yapıyordu. Kazadan kurtulan olmamıştı.

Euronews'in haberine göre, Kremlinden yapılan açıklamada Putin'in söz konusu kazada ölen Rus ve Türk görevlilerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığında bulunduğu ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile konu hakkında görüşerek hayatlarını kaybeden 5 Rus pilotun "ölüm sonrası devlet nişanı" ödüllerine aday gösterilmesi önerisinde bulunduğu kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Be-200ChS model Rus yapımı uçağın öğlen 15.10 civarında Adana yakınlarında düştüğünü açıklamıştı. Kremlin, olay sonrası Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir komisyonu, kazanın nedenini belirlemek için olay mahalline göndermişti.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan Be-200ChS model Rus yapımı uçaklar, Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde yangın söndürmede kullanılıyordu.

MSB ve Çavuşoğlu'ndan taziye mesajları

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kaza sonrası Rusça ve Türkçe yayınladığı taziye mesajında "Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak" ifadesine yer vermişti.

Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına destek için görev yaptığı esnada kaza kırıma uğrayan Rus uçağındaki mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduk. Rus halkına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.