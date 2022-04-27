DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Borsa günü yükselişle tamamladı
Bakan Nebati’den ‘büyüme’ açıklaması
Biden, Rus vatandaşı Yaroşenko'ya özel af çıkarmış
Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti
Putin’den tehdit! 'Yıldırım hızında misilleme yaparız'
İTO Başkanı Avdagiç: 'Tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız'
Bayram öncesi üzen manzara; mezarlık suyla doldu
İTO Başkanı Avdagiç'ten 'fiyatlama' yorumu: Zarar getirir
Sadakatsiz neden yok, final mi yaptı? 27 Nisan Çarşamba Sadakatsiz niye yayınlanmadı? Sadakatsiz bitti mi? (58. bölüm)
Fransa'da iki mescide saldırı
Trabzonspor Antalyaspor'u yenerse şampiyon mu? Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon mu? Trabzonspor berabere kalırsa şampiyon olur mu?
İTO'dan Hünkâr Kasrı sergisi
İTO Başkanı Avdagiç: Hedefimiz, 2022'de BTM'den bir Turcorn çıkarmak
Cezaevinden örgütü yönettiği tespit edildi; görüşmeleri kayıt altına alınacak
Rusya’nın haritası değişiyor mu? Lavrov’dan açıklama

TIMETURK / DÜNYA / Putin’den tehdit! 'Yıldırım hızında misilleme yaparız'

Putin’den tehdit! 'Yıldırım hızında misilleme yaparız'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşa dışardan müdahale etme niyetinde olanların Rusya için tehdit oluşturması halinde rakiplerinin sahip olmadığı silahlarla yıldırım hızında misilleme yapacaklarını duyurdu.

2 Saat Önce
2022-04-27 19:38:07
Putin’den tehdit! 'Yıldırım hızında misilleme yaparız'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da Rusya Yasa Konseyi toplantısında konuşma yaptı.

Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattıkları "özel askeri operasyonun" tüm görevlerinin kesinlikle yerine getirileceğini belirten Putin, ülkesini kontrol altına alma politikası izleyenlerin Rusya'yı varlığıyla bile tehlike olarak gördüğünü ifade etti.

"Tüm kararları aldık"

Putin, bu düşüncenin yanlış olduğunu, esasında bu kesimlerin tüm dünya için tehlike olduğunu değerlendirdi.

"(Ukrayna'da) eğer birileri devam eden olaylara dışarıdan müdahale etmek niyetindeyse ve Rusya için kabul edilemez stratejik tehdit oluşturuyorsa, Rusya'nın misilleme saldırılarının yıldırım hızında olacağını bilmelidirler. Bunun için hiç kimsenin şu anda övünemeyeceği tüm araçlara sahibiz. Ama biz övünmeyeceğiz, gerekirse onları kullanacağız. Herkesin bunu bilmesini istiyorum. Bu konudaki tüm kararları aldık."

"Hiç kimse tarihi Rus topraklarında ‘Rusya karşıtı' bir oluşumun yaratılmasını beklemiyordu"

Batılı ülkelerin Rus karşıtlığı üzerinden çıkar elde etmeye çalıştığını kaydeden Putin, bu ülkelerin Ukrayna'yı Rusya karşıtı bir ülke haline getirdiğini söyledi. Putin, Ukrayna'nın Rusya ile doğrudan bir çatışmaya itildiğini ifade etti.

Rusya'nın "bağımsız bir Ukrayna devleti yaratılmasına olumlu tepki vereceğini ve o zaman dost bir ülke olacağını" dile getirdi.

"Hiç kimse tarihi Rus topraklarında ‘Rusya karşıtı' bir oluşumun yaratılmasını beklemiyordu ve buna izin veremeyiz"

Putin, Kiev'in nükleer silahlara sahip olduğu iddiaları, Ukrayna'da Batılı biyolojik laboratuvarların keşfi ve silah tedariki de dahil olmak üzere son olayların Moskova'nın bu eylemlere tepkisinin doğru ve zamanında olduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş