Putin’den Taliban'la ilgili sürpriz açıklama

Rusya lideri Putin, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban ile ilgili sürpriz bir açıklama yaparak ilk defa bu hareketin terör listesinden çıkarılabileceğini söyledi.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen “Valday” düşünce kuruluşu forum toplantısında sürpriz açıklamayı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya'nın Afganistan konusunda izleyeceği politika Taliban hareketinin mevcut terör örgütü listesinden çıkarılması yönünde.

Tabii biz böyle bir kararı tek başımıza almak istemiyoruz. Hatırlanacağı üzere Taliban dünya terör örgütleri listesine BM tarafından ve BMGK kararıyla alındı. Kara listeden çıkarılması da bize göre yine bu yol takip edilerek sağlanmalı.

Afganistan'da belirli şartlar olgunlaştığında yine BM Güvenlik Konseyi'nin toplanarak Taliban'ı kara listeden çıkarması tercihimiz olacaktır. Afganistan'daki gerçekleri göz ardı edemeyiz” dedi.

MOSKOVA'DAKİ TOPLANTI

Rusya lideri Putin'in dikkat çekici bu açıklamasından bir gün önce Rusya'nın başkenti Moskova'da Taliban ve 10 ülkenin katılımıyla uluslararası Afganistan forumu toplantısı düzenlenmişti.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı toplantıyla ilgili basına açıklama yapan Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, “Taliban'ın terörist örgüt listesinden çıkartılarak meşru Afganistan yönetimi sayılması konusu Moskova konferansında elbette masaya geldi.

Bunun yakın bir gelecekte mümkün olabilmesi için Rusya ve dünyanın Taliban'dan belirli beklentileri var.

Bunların ilki Afganistan'da gerçekten tüm etnik yapıyı yansıtacak geniş tabanlı bir hükümetin kurulması.

İkinci önemli beklenti ise Afganistan'da insan haklarının dünya normlarına uygun şekilde uygulanmasıdır” açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: hurriyet.com.tr

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