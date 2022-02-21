Putin’den ‘SSCB’ çıkışı!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Olağanüstü Güvenlik Konseyi Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.
2022-02-21 22:35:01
Putin, "Ülkelere SSCB'den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı. SSCB'nin dağılmasının sorumlusu, farklı dönemlerde yaptıkları hatalar nedeniyle Bolşeviklerdir." ifadelerini kullandı.
Putin, konuşmasında Ukrayna'nın dış güçler tarafından kontrol edildiğini ileri sürdü.
Putin, Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nden kalan altyapı ve Batı'nın teknolojik desteğiyle kolaylıkla nükleer silah geliştirebileceğini söyledi. AA .
YORUMLAR (0)