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Putin'den sıkıyönetim kararı!

Putin, Ukrayna'nın ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararname imzaladı

3 Gün Önce
2022-10-19 15:16:43
Putin'den sıkıyönetim kararı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilhak edilen bölgelerde güvenlik risklerine maksimum düzeyde yanıt verilmesi ve oralarda bölgesel savunma karargahlarının oluşturulmasına ilişkin bir kararname imzaladı.

Putin, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde, Herson ve Zaporojiya bölgelerinde, Rusya'nın bir parçası olmadan önce sıkıyönetim rejimi olduğunu hatırlatmama izin verin. Şimdi bu rejimi kendi içimizde resmileştirmemiz gerekiyor..." dedi.

Kremlin Ukrayna'ya açılan 8 bölgeye giriş ve çıkışı sınırladı.

Peskov, Rusya'nın dört bölgesinde sıkıyönetim yasası ışığında tüm ülke sınırlarının kapatılması planlanmıyor dedi. .

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