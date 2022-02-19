DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Libya’da gençlere 50 bin dönüm toprak dağıtılacak
Putin'den ''savaş hazırlığı'' kararı! Yedek askerler eğitime alınıyor
Yalnız Kurt dizisinde 12 Eylül 1980'den 15 Temmuz’a FETÖ ve ‘Işık evleri’
Almanya’da Münih Türkgücü’nün 11 puanı silindi
İngiltere, Ukrayna Büyükelçiliği'ni Kiev’den taşıdı
Savcı Sayan'dan İstanbul'a 'fiyat' göndermesi: 'Çıldırırsınız'
Bir ‘17 yaş’ cinayeti daha! Kalbinden bıçaklandı
Eski iş ortağını öldürdükten sonra intihar etti
Futbolcu Muzaffer Etçil hayatını kaybetti! Beşiktaş, Altay, Manisaspor forması giyen Muzaffe Etçil vefat etti
Lüks araç yüklü gemi okyanusta sürükleniyor
Ersoy Dede’den Tarkan'a: 'Ödlek, delikanlı gibi desene ne GEÇÇEK'miş'
Fed'den hisse senedi, tahvil ve kripto para yasağı!
Yasak Elma 132. bölüm fragmanı yayınlandı! Doğan kimi kovdu?
3 kişiyi yaralayan 'pitbull' köpeğin sahibi tutuklandı
Kadıköy belediye başkanından ‘LGBT merakı’ açıklaması

TIMETURK / DÜNYA / Putin'den ''savaş hazırlığı'' kararı! Yedek askerler eğitime alınıyor

Putin'den ''savaş hazırlığı'' kararı! Yedek askerler eğitime alınıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedekte bulunan askerlikle yükümlü vatandaşların eğitime alınması için karar imzaladı.

24 Dakika Önce
2022-02-19 07:12:14
Putin'den ''savaş hazırlığı'' kararı! Yedek askerler eğitime alınıyor

Rusya Yasal Enformasyon İnternet Portalı'nda Putin'in yayımlanan kararına göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerinde, Rusya Ulusal Muhafız Birliklerinde, devlet güvenlik kurumlarında ve Federal Güvenlik Servisi kurumlarında askerlik görevi ile ilgili olarak yedekte bulunan Rusya Federasyonu vatandaşlarına 2022 yılında eğitime alınmaları için çağrı yapıldı.

Ayrıca karar ile bakanlar kuruluna ve federal bölgelerin yönetimlerine, yükümlü vatandaşların askerlik eğitimine çağrılması ve ilgili faaliyetlerin uygulanmasını sağlama konusunda talimat verildi.

Rus Federal Yasalarına göre, yedekte olan yükümlüler 3 yılda bir defadan fazla eğitime çağrılamıyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş