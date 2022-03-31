Putin'den Rus medyasına 'Abramoviç yasağı''

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu bilgi Moskva-24, TASS ve başka bir büyük hükümet yanlısı medya kuruluşlarında çalışan kaynaklarca doğrulandı. Kaynaklardan biri 30 Mart'ta yetkililerden şu emrin geldiğini söyledi: "Artık Abramovich'in müzakerelere katıldığından bahsetmiyoruz." Gazete güvenlik gerekçesiyle bu kişilerin adlarının açıklanmasına yanaşmadığının altını çizdi.

Salı günü İstanbul'da gerçekleştirilen barış görüşmesine Rus iş adamı Roman Abramoviç de katılmıştı. Rus ajansları Abramoviç ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıdan önce kısa süre görüştüğünü yazmıştı. Konu ile ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, 'Roman Abramoviç'in Rus heyetinin resmi üyesi değil ama görüşmelerde yer alıyor' demişti.

Zehirlendiği iddia edilmişti

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Rus oligark Roman Abramoviç'in Kiev'de Ukraynalı müzakerecilerle yaptığı görüşmeden birkaç hafta sonra zehirlendiği iddiasını gündeme taşımıştı.

Görüşmenin ardından Abramoviç ve iki Ukraynalı üst düzey müzakerecide göz kızarıklığı, ağrılı ağlama ve eller ve yüzlerde deri soyulması gibi semptomlar görüldüğü öne sürülmüş, bu belirtilerin zehirlenme şüphesine yol açtığı bildirilmişti.