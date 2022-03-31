Putin'den Rus medyasına 'Abramoviç yasağı''

Hakkında 'zehirlendi' iddiaları ortaya çıkan Rus milyarder Roman Abramoviç ile ilgili yeni bir iddia geldi. Muhalif politikacı Ksenia Sobchak, Abramoviç'e medya yasağı getirildiğini duyurdu. Söz konusu kararın Rusya Devlet başkanı Putin'e ait olduğunu öne sürülüyor.
4 Saat Önce 2022-03-31 11:06:12
Hakkında 'zehirlendi' iddiaları çıkan Rus oligark Roman Abramoviç ile ilgili ülke basınında çıkan haberler dün öğle saatlerinde bıçak gibi kesildi.
Muhalif politikacı Ksenia Sobchak, Abramoviç'e medya yasağı getirildiğini duyurdu. Sobchak, konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi; 'Kremlin yanlısı medyanın Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde işadamı Roman Abramoviç'in rolünden bahsetmesi yasaklandı.'
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