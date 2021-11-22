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Putin'den Paşinyan'a: 'Ateşkese uyun, koridoru açın'

Rusya Devlet Başkanı Putin bir haftada ikinci kez Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü. Putin, Paşinyan'dan temas hattında ateşkese uymasını istedi.

50 Dakika Önce
2021-11-22 20:54:03
Putin'den Paşinyan'a: 'Ateşkese uyun, koridoru açın'

Rusya arabulucu oldu. Azerbaycan ve Ermenistan iki anlaşma imzaladı. At eşkes ilan etti. Ancak Ermenistan, Karabağ konusunda yapılan protokollere uymuyor. Ermenistan, Türkiye ile Azerbaycan'ı birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru'nun açılmasına direnç gösteriyor.

Erivan'ın bu tutumu Karabağ temas hatlarında gerilime yol açtı. Azerbaycan, rahatsızlığını Moskova'ya iletti. Putin devreye girdi. Paşinyan ile bir hafta içinde ikinci kez telefonda görüştü.

Anlaşmaya uyma çağrısı

Putin, Paşinyan'dan hem Zengezur Koridoru'nun bir an önce açılmasını istedi. Hem de cephe hattındaki ateşkes ihlallerine son verilmesini talep etti.

"Anlaşma hükümleri sahada eksiksiz uygulanmalı" uyarısında bulundu. Bu konuda Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini bir araya getirecek yeni bir görüşme için hazırlık yapıldığı belirtildi.

Karabağ konusu Avrupa Birliği'nin de gündeminde. Brüksel, Aralık ortasında Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. AB'den yapılan açıklamada, Aliyev ve Paşinyan'ın bu görüşmeyi kabul ettiği duyuruldu.

TRTHaber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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