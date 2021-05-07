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Putin'den övgü: Sputnik aşısı Kalaşnikof kadar güvenilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik'in 'Kalaşnikof kadar güvenilir' olduğunu söyledi. Sputnik V dünyanın dört bir yanında onlarca ülkede kullanılıyor.

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07.05.2021 08:49:45
Putin'den övgü: Sputnik aşısı Kalaşnikof kadar güvenilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik'in "Kalaşnikof kadar güvenilir" olduğunu söyledi.

Benzer bir yorum daha önce Avusturyalı bir doktor tarafından da yapılmıştı.

Sovyetler Birliği döneminde üretilen Kalaşnikof tüfekleri hâlâ dünyanın dört bir yanında kullanılıyor.

Rusya'daki sağlık yetkilileri dün Sputnik aşısının tek dozluk versiyonu olan Sputnik Light'a acil kullanım onayı verdi.

Türkiye'nin de almak için görüşmeler yürüttüğü iki dozluk Sputnik V aşısı AstraZeneca ve Janssen aşılarında olduğu gibi viral vektör yöntemiyle üretiliyor. Bu yöntemde koronavirüsün bir parçası, zararsız hale getirilmiş bir virüsün içine eklenerek insan vücuduna enjekte ediliyor ve bağışıklık sisteminin koronavirüsü tanıyarak bir savunma mekanizması geliştirmesi sağlanıyor.

Sputnik V dünyanın dört bir yanında onlarca ülkede kullanılıyor.

Dün verileri açıklanan Sputnik Light'ın ise tek dozda yüzde 79,4 etkinlikle koruma sağladığı belirtiliyor.

Aşıyı geliştiren Gamaleya Enstitüsü "Tek dozluk aşı daha kısa sürede daha fazla insana bağışıklık kazandırmayı mümkün kılıyor" diyor.

Öte yandan çok sayıda ülke, geliştirilen aşılara dair fikri mülkiyet haklarını askıya almayı tartışıyor.

Bugüne kadar Hindistan ve Güney Afrika'nın başını çektiği cepheye ABD'nin de katılmasıyla konu tekrar dünya liderlerinin gündemine girdi.

Kaynak: BBC Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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