Putin'den NATO’ya tehdit! Yanıt vereceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'NATO askeri altyapısının İsveç ve Finlandiya'ya doğru genişletilmesine yanıt vereceğiz' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları şöyle:

NATO'nun genişlemesi suni karaktere sahip. Rusya'nın Finlandiya ve İsveç ile hiçbir sorunu yok. Bu nedenle NATO'ya girişleri acil bir tehdit oluşturmayacak. Ama bize karşı yaratılacak tehditlere göre cevabımızı vereceğiz.

Ayrıntılar geliyor... .