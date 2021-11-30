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TIMETURK / DÜNYA / Putin’den NATO’ya ‘kırmızı çizgi’ uyarısı

Putin’den NATO’ya ‘kırmızı çizgi’ uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun askeri altyapısını Ukrayna’da genişletmesinin Rusya için 'kırmızı çizgi' olduğunu belirterek, 'Ukrayna’ya saldırı sistemleri yerleştirilse Moskova’ya uçuş süresi 7 dakika olur. Bu tür tehditlerin yaratılması kırmızı çizgidir ama umarım durum buraya varmaz.' dedi.

2 Saat Önce
2021-11-30 17:37:32
Putin’den NATO’ya ‘kırmızı çizgi’ uyarısı

Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Rusya Çağırıyor" adlı etkinlikteki konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığında olduğuna yönelik iddiaları değerlendirdi.

Rusya'nın 2021'in başında da Ukrayna'ya saldırı hazırlığında olduğuna yönelik iddialarda bulunulduğunu anımsatan Putin, "Ancak herhangi bir saldırı olmadı. NATO ile geçmişte neredeyse müttefiktik ancak tüm ricalarımıza rağmen sınırlarımıza doğru genişlemeye devam ettiler." ifadesini kullandı.

Polonya ve Romanya'ya fırlatma rampalarının konuşlandırıldığına işaret eden Putin, "Bu bizim için tehdittir." dedi.

"Ukrayna'ya saldırı sistemleri yerleştirilse..."

NATO'nun Ukrayna'ya da benzer sistemleri yerleştirilmesinin Rusya için sorun teşkil edeceğini vurgulayan Putin, "Ukrayna'ya saldırı sistemleri yerleştirilse Moskova'ya uçuş süresi 7 dakika olur. Eğer hipersonik silahlar yerleştirilirse uçuş süresi 5 dakika olur. Biz de bizi bu şekilde tehdit edenlere karşı bir şey geliştirilmeliyiz." diye konuştu.

Rusya'nın da hipersonik füze geliştirdiğine değinen Putin, "Bu tür tehditlerin yaratılması kırmızı çizgidir ama umarım durum buraya varmaz. Dünya toplumu için sağduyu ve sorumluluk duygusunun hakim olacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, 2024'te sona erecek başkanlık döneminin ardından tekrar aday olup olmayacağına yönelik soruya, "Aday olup olmayacağıma henüz karar verilmedi. Ancak aday olabilme hakkımın var olması, iç siyasi durumu istikrara kavuşturuyor." yanıtını verdi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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