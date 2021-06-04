Putin'den muhaliflerin seçimlere girmesine engel

Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin hapiste açlık grevinde olan en güçlü muhalif rakibi Aleksey Navalny'ye yakın isimlerin seçimlere girmesini engelleme amacıyla yapıldığı düşünülen yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin hapiste açlık grevinde olan en güçlü muhalif rakibi Aleksey Navalny'ye yakın isimlerin seçimlere girmesini engelleme amacıyla yapıldığı düşünülen yasayı imzaladı.

Rus Parlamentosu'nun Navalny müttefiklerinin seçimlere girmesini önlemek için attığı bu adımı ülke içinde ve dışında tepki çekmişti. “

Aşırı uç” örgütlere üye olanların milletvekili olmasına yasak getiren tasarı önce parlamentoda kabul edilmişti.

Yasa illegal olarak tanımlanan örgüt üyelerinin seçimlere katılmasını 1 ila 5 yıl süreyle engelleyecek.

Rus yargısı, Navalny'nin yolsuzlukla mücadele vakfı ile yine Rus muhalifin kampanya derneklerinin üyelerinin yasa dışı ilan edilmesi için yapılan başvuruyu önümüzdeki aylarda karara bağlayacak.

Tasarının yasalaşması halinde Navalny için düzenlenen gösterilere öncülük eden ve şu anda ev hapsinde bulunan Lyubol Sobol gibi isimlerin siyasete adım atması engellenecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.