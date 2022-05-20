Putin'den kritik talimat

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliğine yönelik stratejisinin analiz edilmesine yönelik talimat verdi.

Putin'in Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan talimatına göre, Rus hükümeti, DTÖ üyesi ülkelerin Rusya ile ticaret kısıtlamalarıyla ilgili attığı adımları detaylı bir şekilde değerlendirecek.

Hükümete, Rusya'nın söz konusu adımlara yönelik atacağı karşı adımlara yönelik tekliflerini iletmesi ve Rusya'nın DTÖ üyeliğine yönelik stratejisinin analiz edilmesi talimatı da verildi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın başkan yardımcısı Pyotr Tolstoy, DTÖ üyeliği gibi Rusya'ya zarar veren anlaşmaların gözden geçirileceğini söylemişti.

Putin'in başkanlığındaki Rusya Güvenlik Konseyi'nde siber saldırılar görüşüldü Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığındaki Rusya Güvenlik Konseyi'nde, ülkenin bilgi, haberleşme teknolojilerine ve söz konusu altyapılara yönelik saldırılara karşı alınacak güvenlik önlemleri görüşüldü.

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya'ya yönelik siber saldırıların son dönemde katbekat arttığını söyledi. Söz konusu saldırıların, farklı ülkelerden ve eşgüdümlü bir şekilde gerçekleştirildiğine işaret eden Putin, “Rusya'nın kritik bilgi altyapısının internet kaynaklarını devre dışı bırakmak için saldırılar yapılıyor. Kitle iletişim araçları, finans kurumları, sosyal açıdan önemli kitlesel ağlara saldırılar yapıldı.” dedi. Putin, söz konusu saldırıların artmaya devam edeceğini ve bu nedenle Rusya'da siber güvenlik alanında alınacak önlemlerin artırılması gerektiğini vurguladı. Rusya'nın dijital dünyasında güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasının elzem olduğuna işaret eden Putin, “Vatandaşların gizli bilgilerinin ve kişisel verilerinin sızdırılması risklerini sıfıra indirmek çok önemlidir.” dedi.