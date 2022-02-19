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Putin'den kritik talimat

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer üçleme güçlerinin katıldığı geniş kapsamlı tatbikatı başlatma talimatı verdi.

2 Saat Önce
2022-02-19 14:43:02
Putin'den kritik talimat

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer üçleme güçlerinin katıldığı geniş kapsamlı tatbikatı başlatma talimatı verdi.

Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatta balistik füzelerin fırlatılmasını Kremlin Sarayı'ndaki durum merkezinden takip etti.

Rusya Savunma Bakanlığına göre, önceden planlanan tatbikata Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz filoları katılıyor.

Balistik ve güdümlü füzelerin denendiği stratejik çevreleme kuvvetleriyle yapılan geniş kapsamlı tatbikat stratejik caydırıcılık özelliği taşıyor.

Nükleer üçlemeler, stratejik bombardıman uçakları, zemine kurulu füzeler ve balistik füze denizaltılarından oluşuyor. Bu üçlemeler böylece orduya havadan, karadan ve denizden nükleer füze fırlatma imkanı veriyor.

- Tatbikatta hipersonik füzeler Kinjal ve Tsirkon da kullanıldı

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, tatbikat esnasında Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin, hipersonik aerobalistik "Kinjal" füzelerini başarıyla fırlattığı bildirildi.

Kuzey ve Karadeniz donanmasına ait gemi ve denizaltılardan deniz ve kara hedeflerine "Kalibr" seyir füzeleri ve "Tsirkon" hipersonik füzeleri attığı kaydedilen açıklamada, Astrahan bölgesindeki Kapustin Yar poligonunda "İskender" sisteminden seyir füzelerinin fırlatıldığı aktarıldı.

Plesetsk Devlet Test Uzay Üssü alanından Kamçatka Yarımadası'ndaki Kura poligonuna "Yars" kıtalararası balistik füzenin atıldığı belirtilen açıklamada, "Tu-95MS uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarından ateşlenen havadan fırlatılan seyir füzeleri Pemboy ve Kura poligonlarındaki hedefleri vurdu. Barents Denizi'nden Kuzey Filosu'nа stratejik nükleer denizaltı Kareliya'dan 'Sineva' balistik füzelerini Kura poligonuna fırlattı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, tatbikatta öngörülen görevlerin eksiksiz olarak tamamlandığı, tüm füzelerin belirlenen hedefleri vurduğu kaydedildi. .

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