DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İsrail güçleri Batı Şeria'da 21 Filistinliyi gözaltına alındı
Gönül Dağı 59. bölüm izle full hd tek parça | Youtube Gönül Dağı 59. bölüm izle | Gönül Dağı'nda ne oldu?
Küreselleşme bitti, küresel savaşlar başladı
Rusya: Ukrayna'daki S-300 sistemlerini roketlerle vurduk
Onur Nizamoğlu, Gaziantep FK - Trabzonspor maçını değerlendirdi: Topa basmalı
Elon Musk duyurdu: Twitter’da ücretli abonelik karşılığı mavi tık dönemi
Emekli ikramiyesi ne kadar artacak? Ramazan bayramı emekli ikramiyesi kaç TL? Emekli ikramiyelerine ne kadar zam gelecek?
Günde 30 dakika egzersiz yeterli mi?
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 177 çocuk öldü
Akaryakıt indirimi ne kadar? 11 Nisan akaryakıt indirimi | Benzin ve motorin 1 litresi ne kadar
50 yıldır yanan Derveze gaz krateri kapatılacak
Putin’den kritik hamle! Savaşın başındaki generali değiştirdi
Türkiye 7 sıra birden yükselerek ilk 5 ülke arasına girdi
Fransa'da seçim günü: Macron ve Le Pen arasında cumhurbaşkanlığı yarışı
Toyota, Türkiye'de bir ilki başlatıyor

İSTANBUL

19:45:00

İftar vakti

BURSA

19:43

04:59
19:43
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:28

04:44
19:28
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:11

04:28
19:11
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:54

04:11
18:54
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:42

04:07
18:42
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:45:00

İftar vakti

ANKARA

19:28

04:44
SAHUR
19:28
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Putin’den kritik hamle! Savaşın başındaki generali değiştirdi

Putin’den kritik hamle! Savaşın başındaki generali değiştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın yönetimini değiştirdi. Putin, Rusya'nın Güney Ordusu'nu yöneten generali Alexander Dvornikov'u savaşın başına getirdi.

2 Saat Önce
2022-04-10 10:29:04
Putin’den kritik hamle! Savaşın başındaki generali değiştirdi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus askerlerinin Kiev'de etkili olamaması ve savaşın başından beri Rusya'nın net bir toprak kazanımı elde edememesi üzerine Vladimir Putin'in yeni bir hamle yaptığı iddia edildi.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN'in ABD'li ve Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşın yönetimini General Alexander Dvornikov'a verdiği belirtildi.

Rusya'nın güney ordularını yöneten Dvornikov ile ilgili açıklama yapan bir yetkili, “Bu görev değişimi Rusya'nın savaşın gidişatının kötü olduğunu bildiğini gösteriyor. Bazı şeyleri farklı yapmaları gerekiyor” yorumunu yaptı.

Dvornikov ile savaşın Donbas bölgesine kaymasının beklendiği ve farklı cephelerde savaşmak yerine sadece o bölgede ilerleme sağlanmasının planlandığı kaydedildi.

Sözcü'nün aktardığı habere göre; hakkında çok az bilgi olan Rus generalin Donbas bölgesine odaklanması bekleniyor.

60 yaşındaki Dvornikov, Rusya'nın Suriye'ye düzenlediği operasyonu yöneten isim olarak görevlendirilmişti.

2015 yılının Eylül ayında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek veren Rus askerlerini yöneten Dvornikov Eylül 2015 ile Haziran 2016 tarihleri arasında bölgedeydi. O dönemde Dvornikov yönetimindeki askerlerin sivillerin olduğu bölgeleri vurduğu kayıtlara geçmiş ve Halep, Şam yönetimine Aralık 2016'da geçmişti.

CNN'e konuşan yetkililer Mariupol'de de benzer bir taktik izleyen Rusya'nın bu şekilde saldırabileceğine dikkat çekti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş