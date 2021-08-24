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Putin'den kritik 'Afganistan' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'daki durumu dikkatli bir şekilde takip ettiklerini ancak silahlı çatışmaya müdahil olmayacaklarını belirtti.

45 Dakika Önce
2021-08-24 23:22:02
Putin'den kritik 'Afganistan' açıklaması

İktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin kurultayında konuşan Putin, Afganistan'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin, "Bugün Afganistan'da ne kadar zor, endişe verici bir durumun ortaya çıktığını biliyorsunuz. Durumu yakından takip ediyoruz, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ndeki müttefiklerimizle aktif olarak etkileşimde bulunuyoruz. Tabii ki, Afganistan'ın iç işlerine karışmayacağız, silahlı kuvvetlerimizi 'herkesin herkese karşı olduğu' çatışmaya dahil etmeyeceğiz" dedi.

'Terör örgütleri, Batı'nın geride bıraktığı kaostan istifade edebilir'

Terör örgütlerinin komşu ülkelerde gerilimi tırmandırmak için Batılı ülkelerin geride bıraktıkları kaostan istifade edebileceğini kaydeden Putin, bunun Rusya ve müttefiklerine yönelik doğrudan bir tehdit olduğunu, uyuşturucu trafiğinin artması ve yasadışı göç sorununun tırmanması anlamına geldiğini vurguladı.

Rusya hükümeti, Dışişleri Bakanlığı ve güvenlik güçlerinden ülkenin ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm kilit alanlarda çalışmaları artırmalarını isteyen Putin, "Bu durumda toplum ve vatandaşlar, daha fazla dayanışma içinde olmalı. Tüm kamu kurumlarının koordineli eylemler gerçekleştirmesi de son derece önemli" diye konuştu.

'Kuzey Kafkasya'da terör gruplarını yok etmeseydik, Afganistan'daki felaketler topraklarımızda da yaşanırdı'

Bu arada Putin, Rusya'nın büyük terör oluşumlarını yok etmeyi başaran neredeyse tek ülke olduğunun altını çizerek "SSCB, Afganistan'da bulunma deneyimi yaşadı. Kuzey Kafkasya'da büyük uluslararası terör gruplarıyla silahlı çatışmalar yaşandı ve eğer onları yerle bir etmeseydik, Dağıstan, Çeçenistan ve diğer cumhuriyetlerin sakinleri bu kötülükle mücadeleye dahil olmasaydı, bugün Afganistan'da yaşanan felaketler bizim topraklarımızda da görülürdü" ifadelerini kullandı.

SputnikTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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