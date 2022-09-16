Putin'den kritik açıklama: Bazı ülkelere ücretsiz temin edebiliriz

Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresinin gelişmekte olan ülkelere ulaştırılması için BM'ye çağrıda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları zirvesinde konuştu.

Putin, Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini "gelişmekte olan ülkelere ücretsiz temin etmeye hazır olduklarını" söyledi. Bunun için kısıtlamaların kaldırılması konusunda Avrupa Komisyonu'nu ikna etmek üzere BM Genel Sekreterliği'ne çağrıda bulundu.

Putin konuşmasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne, "gelişmekte olan ülkelere ulaşabilmesi için Rus gübresiyle ilgili kısıtlamaları kaldırması için Avrupa Komisyonu'nu ikna etmesi" çağrısını yaparak "Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktardığına göre Putin “Rus gübresiyle ilgili yaptırımların kaldırılması kararını memnuniyetle karşılıyoruz fakat görünen o ki bu yaptırımlar sadece Avrupa ülkeleri için kaldırılmış durumda” dedi ve Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere karşılıksız olarak vermeye hazır oldukları konusunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni de bilgilendirdiklerini söyledi.

Putin, ithal edilen Rus tarım ürünlerinin yüzde 90'ının Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerine gönderildiğini kaydetti.

'DÜNYA SİYASETİNDE ESASLI DEĞİŞİMLER YAŞANIYOR'

Zirvedeki konuşmasında Putin dünya siyaseti ve ekonomisinde son dönemde esaslı dönüşümler yaşanmakta olduğunu ve bunların geri döndürülebilir değişimler olmadığını belirtti.

ŞİÖ'nün uluslararası ile bölgesel sorunların çözülmesinde oynadığı rolü her geçen gün artırdığını kaydeden Putin, “Birbirleriyle işbirliği yapan yeni güç merkezlerinin büyüyen rolü giderek daha net hale geliyor. ŞİÖ ülkelerinin politika ve ekonomi alanlarında yaptıkları işbirliği, egoizmden yoksun yaklaşımlar üzerinde temelleniyor” diye konuştu.

'İRAN'IN BİR AN ÖNCE ŞİÖ'YE ÜYE OLMASINI DESTEKLİYORUZ'

Putin ayrıca, Rusya'nın, İran'ın ŞİÖ'ye bir an önce üye olmasını desteklediğini söyledi ve bu üyeliğin örgütün çalışmalarına olumlu bir yansımasının olacağını kaydetti.

Rusya lideri ayrıca, Belarus'un da ŞİÖ'ye üyelik sürecinin başlatılmasını desteklediklerini belirtti.

ŞİÖ üyesi ülkeler arasında yerel para birimleri üstünden yapılan ticaretin hacminin arttığını da kaydeden Putin ŞİÖ'ye yapılacak her işbirliği ya da üyelik başvurusunun "değerlendirilmeyi hak ettiğini" ifade etti.