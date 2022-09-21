Putin'den kısmi askeri seferberlik ilanı!

Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Rusya'da kısmi askeri seferberlik ilan ediyorum. Batı, ülkemizi yok etmek istiyor. Hedefimiz Donbas'ı özgürleştirmek.' dedi. Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini savunarak, 'Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil' ifadelerini kullandı. Gelişmeler sonrası İngiltere'den gelen açıklamada ise, 'Putin'in tehditleri ciddiye alınmalı.' denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek, askeri kısmi seferberlik ilan etti.

Putin, tüm devlet kanallarından yayınlanan ulusal sesleniş konuşmasında, Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın toprak bütünlüğünü, güvenliğini ve egemenliğini korumaya yönelik çeşitli adımlar atılmasının gerektiğine işaret eden Putin, "Her ne pahasına olursa olsun tahakkümlerini sürdürmeye çalışan bazı Batılı seçkinler, bunun için diğer ülkelere ve halklara kabaca kendi iradelerini dayatmaya, sahte tasavvurlarını yerleştirmeye devam etmek için her türlü egemen, bağımsız gelişme girişimini engellemeye, bastırmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Batı'nın nihai amacının Rusya'yı bölmek ve yok etmek olduğunu belirten Putin, "Açık bir şekilde, 1991'de Sovyetler Birliği'ni bölmeyi başardıklarını, şimdi de Rusya'nın da çok sayıda düşman bölgeye bölünmesinin zamanının geldiğini söylüyorlar." dedi.

Putin, Batılı ülkelerin sivillere karşı saldırılarla Ukrayna savaşını 2014'te başlattıklarını anlatarak, "Bugünkü Kiev rejimi, Donbas sorununa barışçıl bir çözümü açıkça reddettikten ve nükleer silah elde etme arzusunu açıkladıktan sonra Donbas'ta yeni bir geniş çaplı saldırının kaçınılmaz olduğu kesinlikle açık hale geldi. Bu bağlamda, önleyici bir askeri harekat düzenleme kararı gerekliydi ve mümkün olan tek karardı." ifadelerini kullandı.

KISMI SEFERBERLİK İLANI

Donbas'taki harekatta yalnızca sözleşmeli profesyonel askerlerin hizmet verdiğini kaydeden Putin, "Ülkemizi, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak, vatandaşlarımızı ve özgürleştirilmiş bölgelerdeki insanları korumak için Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Genelkurmay Başkanlığının kısmi seferberlik ilan edilmesine yönelik tekliflerini desteklemek gerektiğini düşünüyorum. İlgili kararnameyi imzaladım." dedi.

Putin, seferberlik için yalnızca belirli tecrübedeki vatandaşların askeri hizmet için çağrılacağını ifade ederek, "Sadece yedek asker statüsünde ve özellikle orduda hizmet etmiş, belirli bir askeri kaydı ve ilgili tecrübesi olan vatandaşlar askere çağrılacak. Askeri hizmet için çağrılanlar, özel askeri operasyon deneyimi doğrultusunda ilave askeri eğitim alacaklar." diye konuştu.

Seferberlik ilanı kapsamında Rus savunma sanayisine de çeşitli talimatların verildiğini vurgulayan Putin, "Savunma sanayisi işletmelerinin başkanları, silah ve askeri teçhizat üretimini artırmak, ek üretim kapasitelerini devreye sokmaya yönelik hedefleri yerine getirmekten doğrudan sorumludur." dedi.

Ukrayna'daki Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlıkla ilgili referandum kararı almalarını da değerlendiren Putin, "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin, Zaporijya ve Herson bölgelerindeki insanların çoğunluğunun geleceklerine dair alacakları kararı destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

DONBAS'TA SAVAŞANLARA RUS ASKERİ STATÜSÜ VERİLECEK

Putin, Donbas'ta savaşanların ve gönüllülerin, Rus askerleriyle eşit statüde olacaklarını belirterek, "Hükümete ve Rusya Savunma Bakanlığına, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri birliklerinin gönüllülerinin ve savaşçılarının yasal statülerini mümkün olan en kısa sürede tam olarak tanımlaması için talimat verdim. Statüleri, Rus ordusundaki düzenli askerlerinin statüsüne eşit olmalıdır." dedi.

Batılı ülkelerin Ukrayna'daki sürecin barış yoluyla çözülmesini istemediklerini anlatan Putin, şöyle konuştu:

"Batı, bariz bir şekilde barışçıl çözümden memnun olmuyor, bu yüzden belirli uzlaşmalara vardıktan sonra Kiev'e doğrudan tüm anlaşmaları rayından çıkarma emri verildi. Rusya'ya karşı saldırgan söylemler kullananlara hatırlatmak isterim ki, bu ülkenin çeşitli silahları var, bazıları NATO ülkelerinin sahip olduğundan daha modern. Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil."

Washington, Brüksel ve Londra'nın, Kiev'e çatışmaları Rusya topraklarına taşıması yönünde talimat verdiklerini ifade eden Putin, "Rus vatandaşları emin olabilirler: Ana vatanımızın toprak bütünlüğü, bağımsızlığımız ve özgürlüğü temin edilecektir. Elimizdeki tüm imkanlarla, bunu tekrar vurguluyorum." dedi.

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA

Ukrayna Cumhurbaşkanı Danışmanı Podolyak Rusya'nın seferberlik ilan etmesinin öngörülen bir durum olduğunu ve bunun savaşın Moskova'nın planladığı gibi gitmediğine işaret ettiğini söyledi.

Podolyak Reuters'a yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "sebepsiz yere savaş çıkarmasının" ve Rusya'nın kötüleşen ekonomik durumunun suçunu Batı'ya atmaya çalıştığını söyledi.

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: PUTİN'İN TEHDİDİ CİDDİYE ALINMALI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Gillian Keegan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'ya "Rusya'nın çok sayıda silahı olduğu" tehdidini 'ürpertici' olarak nitelendirerek, "Putin'in tehdidi ciddiye alınmalı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanı ve Batı'ya verdiği mesajlar büyük yankı uyandırdı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Gillian Keegan, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada Putin'in Batı'ya çok sayıda silahı olduğu yönündeki tehdidini 'ürpertici' olarak nitelendirdi. "Bu ciddi bir tehdit ama daha önce yapılmış bir tehdit" diyen Keegan, "Putin'in tehdidi ciddiye alınmalı. Bu açıkça bir gerginlik tırmanışıdır" şeklinde konuştu.

Keegan, "Genel konuşma açıkça Putin'in yalanlarından ibaretti" diyerek, Ukrayna savaşına diplomatik bir çözüm aramaya devam edeceklerini söyledi. Keegan, "Ukrayna veya diğer ülkeler üzerinden ya da doğrudan devam edecek görüşmeler her zaman olacak, bu yüzden sükuneti teşvik etmeye ve mümkün olan yerlerde bu görüşmeleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

RUSYA'DA SEFERBERLİKTEN KAÇMANIN CEZASI ARTIRILDI

Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti.

Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla çeşitli değişiklikler yapılan tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü bir şekilde teslim olan askerlere 10 yıl, savaşta yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek.

Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. .