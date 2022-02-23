Putin'den Karabağ açıklaması: Gelinen nokta tatmin edici
Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede yaptığı açıklamada, (Karabağ konusunda) ortaya çıkan birtakım sorunlara rağmen bugün gelinen noktanın tatmin edici olduğunu belirtti.
2022-02-23 12:35:46
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
Aliyev'in ziyaretinin, Rusya ile Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30. yıl dönümünün arifesinde gerçekleştiğini hatırlatan Putin, Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede yaptığı açıklamada, (Karabağ konusunda) ortaya çıkan birtakım sorunlara rağmen bugün gelinen noktanın tatmin edici olduğunu belirtti.
Putin, her halükarda, sadece oradaki tüm insanların güvenliğini sağlamak açısından değil, aynı zamanda ticari ve ekonomik bağların geliştirilmesi ve ulaşım hatlarının önündeki engellerin kaldırılması açısında da belirli anlaşmaların sağlandığını dile getirdi.
Azerbaycan ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin giderek geliştiğini vurgulayan Putin, "Salgına rağmen ticaretimiz geçen yıl yüzde 16'dan fazla büyüdü ve bu, çok iyi bir gösterge. Bunu desteklediğiniz için size minnettarız. İlişkilerimizin geleceği için çok ciddi planlarımız var. Ekonomik bağlarımız oldukça çeşitli ve bu daha fazla ilerleme için iyi ön koşullar oluşturuyor." ifadelerini kullandı.
Putin: 'Rus İmpraratorluğu' spekülasyonları kesinlikle gerçeği yansıtmıyor
Putin, Aliyev'i Ukrayna'daki gelişmeler konusunda bilgilendireceğini aktararak, "Hemen söylemek istiyorum ki Rusya'nın imparatorluğu aynı emperyal sınırlar içinde yeniden kuracağı konusundaki spekülasyonlar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya, tüm yeni jeopolitik gerçekleri tanıdı ve bildiğiniz gibi Sovyetler sonrası alanda ortaya çıkan tüm ülkelerle, bağımsız devletlerle iletişimimizi güçlendirmek için aktif olarak çalışıyoruz. Hatta çok zor konularda bile örneğin Dağlık Karabağ konusunda bu sürece dahil olan tüm devletlerin çıkarlarından hareket ederek her zaman çok dikkatli davrandık ve her zaman karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümlere ulaşmaya çalıştık." diye konuştu.
Ukrayna'da 2013'teki protesto gösterileri sonucu gerçekleşen iktidar değişikliğini "darbe" olarak nitelendiren Putin, "Biz tüm komşularımızla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ukrayna'da ise durum farklı. Maalesef bu ülkenin toprakları üçüncü ülkelerce Rusya'ya tehdit oluşturmak için kullanılıyor. Olay sadece bundan ibaret." dedi.
Rusya ve Azerbaycan arasında "Beyanname" imzalandı
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayımlanan ve iki ülke ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkartılmasını öngören 43 maddelik beyannamede, Rusya ile Azerbaycan arasında siyasi, askeri, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin hususlar yer aldı.
Beyannameye göre Rusya ve Azerbaycan ilişkilerini, karşılıklı müttefiklik faaliyeti, iki ülkenin bağımsızlığı, egemenliği, sınırlarının dokunulmazlığına karşılıklı saygı, ayrıca birbirlerinin iç işlerine karışmama, yasal eşitlilik ve karşılıklı yarar, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi ve güç kullanılmaması veya güçle tehdit etmemek ilkelerine bağlılık temelinde kuruyor.
Rusya ve Azerbaycan'ın kendi ulusal çıkarları doğrultusunda bağımsız dış politika yürüttüğü hatırlatılan beyannamede, iki ülkenin hem küresel hem de bölgesel çapta barışı güçlendirmek, istikrar ve güvenliği artırmak için iş birliği yaptığı belirtildi.
İki ülkenin güncel uluslararası meselelerde aynı veya yakın pozisyonları alacağı ifade edilen beyannameye göre Rusya ve Azerbaycan, taraflardan birinin görüşüne göre barışı tehdit edebilecek, barışı ihlal edebilecek veya taraflardan birinin güvenlik çıkarlarını etkileyebilecek durumlar oluştuğunda aynı zamanda bu gibi durumların oluşması tehdidi ortaya çıktığında durumu çözmek için acil istişareler yapacak.
Rusya ve Azerbaycan, taraflardan birinin görüşüne göre iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve müttefik ilişkilerine zarar verebilecek her türlü eylemden kaçınacak.
Beyannameye göre Rusya ve Azerbaycan, kendi topraklarında taraflardan diğerinin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne karşı faaliyetleri kararlılıkla engelleyecek.
Ulusal çıkarları karşılayan ve üçüncü ülkelere yönelik olmayan ikili askeri ve politik işbirliği geliştirmeyi öngören beyannameye göre Rusya ve Azerbaycan askeri iş birliğini geliştirecek. Taraflar, silah ve askeri teçhizatın bakım, onarım ve modernizasyonu için hizmet merkezlerinin oluşturulmasının yanı sıra çeşitli askeri ürünlerin ortak üretiminin organizasyonu için çabalarını yoğunlaştıracak.
Beyannameye göre Rusya ve Azerbaycan, güvenliği sağlamak, barış ve istikrarı korumak için BM Şartı, farklı uluslararası anlaşmalar ve taraflardan her birinin uluslararası yasal yükümlülüklerini dikkate alarak birbirlerine askeri yardım sağlamayı düşünebilir.
Üçüncü ülkeler aracılığıyla gerçekleştirilenler de dahil olmak üzere, birbirlerine karşı herhangi bir eylemde bulunmaktan kaçınmayı taahhüt eden Rusya ve Azerbaycan, uluslararası terörizme, aşırılıkçılığa ve ayrılıkçılığa, ulusötesi organize suçlara, silah, uyuşturucu ve insan ticareti ve siber suçlara aynı zamanda da yeni güvenlik tehditleriyle mücadelede ve onların etkisiz hale getirilmesinde çabalarını birleştirecek.
Rusya ve Azerbaycan'ın, karşılıklı yarar sağlayan ticaret, ekonomik, yatırım, bilimsel ve teknik işbirliğini derinleştirmeyi, üretim ve bilimsel işbirliğini artırmayı ve her türlü mülkiyet türünden ekonomik varlıklar arasındaki doğrudan temasları niteliksel olarak yeni bir düzeye çıkarmayı amaçladığı belirtilen beyannameye göre taraflar, diğer tarafın çıkarlarına doğrudan veya dolaylı olarak zarar veren herhangi bir ekonomik faaliyette bulunmaktan kaçınacak.
Taraflar, ulusal mevzuatları çerçevesinde metalurji, petrol, gaz ve ağır makine sanayii, havacılık, otomotiv, kimya, ilaç ve hafif sanayi, tarım, yol yapımı ve gıda makine işletmeleri arasındaki ekonomik bağları daha da geliştirecek.
Rusya ve Azerbaycan karşılıklı ödemelerde ulusal para birimlerinin kullanımına, banka kartlarına ortak hizmet de dahil olmak üzere ödeme sistemlerinin uyumluluğuna ve iki ülkenin bankaları arasında doğrudan ilişkilerinin geliştirilmesine olanak sağlayacak.
Taraflar, kendi topraklarından geçen uluslararası ulaştırma koridorlarının güvenliğinin ve kesintisiz işleyişinin sağlanmasına yönelik olarak birbirlerinin çabalarını destekleyecekler, ulusal mevzuat ve ikili anlaşmalar çerçevesinde birbirlerinin transit geçişi için elverişli koşullar yaratacak.
Beyannameye göre Rusya ve Azerbaycan nükleer enerjinin barışçıl kullanımında karşılıklı yarar sağlayan işbirliği geliştirme olasılığını değerlendirecek.
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