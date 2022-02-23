Putin'den Karabağ açıklaması: Gelinen nokta tatmin edici

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Aliyev'in ziyaretinin, Rusya ile Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30. yıl dönümünün arifesinde gerçekleştiğini hatırlatan Putin, Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede yaptığı açıklamada, (Karabağ konusunda) ortaya çıkan birtakım sorunlara rağmen bugün gelinen noktanın tatmin edici olduğunu belirtti.

Putin, her halükarda, sadece oradaki tüm insanların güvenliğini sağlamak açısından değil, aynı zamanda ticari ve ekonomik bağların geliştirilmesi ve ulaşım hatlarının önündeki engellerin kaldırılması açısında da belirli anlaşmaların sağlandığını dile getirdi.

Rus lider, hala anlaşmazlıkların olduğunu bildiğini ve üzerinde çalışılacak birçok şey olduğunu belirterek, "Biz bu sürecin barışçıl yollarla ilerlemesi, barışçıl şekilde gelişmesi ve elbette bu sürece dahil olan tüm tarafların memnuniyetini sağlamak için her şeyi yapacağız. Rusya ve diğer komşularınız ulaşım hatları dahil tüm sorunların çözülmesinden yana. Çünkü bunu sadece Azerbaycan ve Ermenistan değil, Rusya ve diğer tüm komşularınız da istiyor." dedi.

Azerbaycan ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin giderek geliştiğini vurgulayan Putin, "Salgına rağmen ticaretimiz geçen yıl yüzde 16'dan fazla büyüdü ve bu, çok iyi bir gösterge. Bunu desteklediğiniz için size minnettarız. İlişkilerimizin geleceği için çok ciddi planlarımız var. Ekonomik bağlarımız oldukça çeşitli ve bu daha fazla ilerleme için iyi ön koşullar oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Putin: 'Rus İmpraratorluğu' spekülasyonları kesinlikle gerçeği yansıtmıyor

Putin, Aliyev'i Ukrayna'daki gelişmeler konusunda bilgilendireceğini aktararak, "Hemen söylemek istiyorum ki Rusya'nın imparatorluğu aynı emperyal sınırlar içinde yeniden kuracağı konusundaki spekülasyonlar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya, tüm yeni jeopolitik gerçekleri tanıdı ve bildiğiniz gibi Sovyetler sonrası alanda ortaya çıkan tüm ülkelerle, bağımsız devletlerle iletişimimizi güçlendirmek için aktif olarak çalışıyoruz. Hatta çok zor konularda bile örneğin Dağlık Karabağ konusunda bu sürece dahil olan tüm devletlerin çıkarlarından hareket ederek her zaman çok dikkatli davrandık ve her zaman karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümlere ulaşmaya çalıştık." diye konuştu.

Ukrayna'da 2013'teki protesto gösterileri sonucu gerçekleşen iktidar değişikliğini "darbe" olarak nitelendiren Putin, "Biz tüm komşularımızla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ukrayna'da ise durum farklı. Maalesef bu ülkenin toprakları üçüncü ülkelerce Rusya'ya tehdit oluşturmak için kullanılıyor. Olay sadece bundan ibaret." dedi.

Rusya ve Azerbaycan arasında "Beyanname" imzalandı

Öte yandan Rusya ile Azerbaycan arasında, "Müttefiklik Faaliyetleri Hakkında Beyanname" imzalandı. Beyannameye, resmi temaslar için Moskova'da bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imza attı.