Putin'den İsrail uçaklarını 'vur emri'!

İlk kez hafta başında İsrail füzelerini düşüren Rus ordusunun yeni hamlesi fay hatlarını yerinden oynattı, Mossad'a yakınlığıyla bilinen bir internet sitesi Putin-Biden zirvesiyle dengelerin değiştiğini yazdı.

İlk kez hafta başında İsrail füzelerini düşüren Rus ordusunun yeni hamlesi fay hatlarını yerinden oynattı, Mossad'a yakınlığıyla bilinen bir internet sitesi Putin-Biden zirvesiyle dengelerin değiştiğini yazdı.

Suriye'de Eylül 2015'te doğrudan Beşar Esad'ın yanında savaşa giren Rusya, geride kalan altı yılda İsrail'in savaş uçaklarıyla düzenlediği füze saldırılarına göz yumdu.

İsrail Ortadoğu'daki can düşmanı İran'a ait milisler başta olmak üzere Şam rejimine yüzlerce saldırı düzenledi, Akdeniz kıyısındaki Rus üslerinden hiçbir yanıt verilmedi.

İsrail gizli servisi Mossad'a yakınlığıyla bilinen DebkaFile internet sitesi, 21 Temmuz tarihinde yayınladığı özel haberle Ortadoğu'da dengelerin geri dönülemeyecek şekilde değiştiğini duyurdu.

Rusya lideri Vladimir Putin'in İsrail'in eski başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı anlaşmadan uzaklaştığını kaydeden Debka, Moskova'nın Suriye'de radikal bir değişikliğe gittiğini aktardı.

Habere göre, Ruslar ilk kez 20 Temmuz'da Halep yakınlarında gerçekleşen İsrail saldırısına ilişkin tüm detayları paylaştı. Güneyde ABD'nin kontrol ettiği alandan Suriye hava sahasına giren dört İsrail F-16'sı, Halep'teki hedeflere güdümlü füzeler fırlatmıştı.

Söz konusu füzelerden yedisi Rus üretimi Pantsir-S ve Buk-M2 hava savunma sistemi tarafından düşürüldü. Daha önce Rus füze savunma sistemleri İsrail saldırılarında devreye sokulmamıştı.

DebkaFile, üç gün sonra yayınladığı haberde ise, Moskova'nın İsrail'in Suriye saldırılarına ilişkin tutumunun Putin ile ABD lideri Joe Biden arasındaki zirvenin ardından değiştiğini savundu.

Rusya, DebkaFile'ın 21 Temmuz'daki özel haberini Suudi yayın organı Şarkul Avsat'a doğruladı. DebkaFile, Rusya Savunma Bakanlığı'nın daha önce İsrail saldırılarına dair hiçbir yorum yapmadığını vurguluyor.

Bir Rus kaynak, Moskova'nın İsrail'in Suriye hava sahasını ihlal eden saldırılarına karşı çıktığını ve hava sahasını kapattığını söyledi. Rus medyası ise, "Suriye'deki Rus yetkililer İsrail füzelerini vurma ve savaş uçaklarını düşürme emri verdi" başlığıyla gelişmeyi duyurdu.

PUTİN AKDENİZ'E YIĞINAK YAPTI

Karadeniz'de NATO ve ABD'ye onlarca gemiyle gözdağı veren Rusya lideri Vladimir Putin, çok sayıda gemiyi Akdeniz'deki Tartus üssüne gönderdi. Putin ayrıca uzun menzilli bombardıman uçaklarıyla da Akdeniz semalarında tatbikat yaptı.

Uzun menzilli bombardıman uçakları Tu-22M3'lerin ardından yeni nesil hipersonik füzeleri taşıyabilen MiG-31K uçağı ile denizaltı savar Il-38 uçağı da Suriye'deki Hmeymim Üssü'ne iniş yaptı.

RUS DENİZALTILARI TAKİP EDİYOR

İngiliz medyası ise, Haziran ayında Akdeniz'de bulunan uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'i takip eden Rus denizaltıların belirlendiğini bildiriyor. Haberlere göre, olay 27 Haziran tarihinde gerçekleşti.

Rus denizaltıları uçak gemisinin yanına kadar yaklaştı, bunun üzerine İngiliz donanması HMS Queen Elizabeth'ten iki Merlin Mk2 helikopterini havalandırdı. Helikopterlerden denize bırakılan sonar sistemi 'sonobuoy'lar denizaltıların tam yerini tespit etti.

İngiliz medyası, Kıbrıs Adası açıklarında konuşlandırılan uçak gemisinin yanında ABD savaş gemilerinin de bulunduğunu, olayla ilgili Savunma Bakanlığı'nın detay vermediğini aktarıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.