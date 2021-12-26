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Putin'den hükümete 13 emir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet başkanı kabine üyelerinin yeni yılını kutlayarak 2022'de hükümetten 13 ana başlıkta icraat beklediğini söyledi.

38 Dakika Önce
2021-12-26 09:29:14
Putin'den hükümete 13 emir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cuma günü hükümet üyeleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Devlet başkanı kabine üyelerinin yeni yılını kutlayarak 2022'de hükümetten 13 ana başlıkta icraat beklediğini söyledi.

Türkrus'un haberine göre; Putin'in sıraladığı 13 madde şöyle:

1. 6 yıllık ulusal projelerde ilk 3 yıl geride kaldı. İkinci üç yılda açıklanan bütün planlar hayata geçirilmeli.

2. Halkın hayatında somut iyileşmeler sağlanmalı.

3. Ekonomik büyüme ara vermeden devam etmeli.

4. Alt yapı, dijitalleşme ve teknolojik yenilik alanlarında kalkınma devam etmeli.

5. Ekonomide enerji verimliliği arttırılmalı.

6. Ham madde harici ihracat geliştirilmeli.

7. Yeni kadroların yetiştirilmesi için zaman ayrılmalı.

8. İş dünyasından gelen inisiyatifler desteklenmeli.

9. Ekonomik büyüme istihdama yönelik olmalı. Hane halkının gelirleri artmalı.

10. Reel gelirlerin arttırılması için enflasyonla mücadele sürmeli. Özellikle dar gelirli kesim fiyat dalgalanmalarından korunmalı.

11. Asgari ücretin artması sadece başlangıç. Daha fazlası gerekli.

12. Halkın sağlam gelir kaynakları olmalı. Maaşları arttırabilmesi için iş dünyasına maliyetleri azaltma konusunda yardımcı olunmalı.

13. Genç istihdamı konusuna özel dikkat gösterilmeli.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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