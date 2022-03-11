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Putin'den gönüllü savaşçılarla ilgili kritik talimat

Rusya Devlet Başkanı Putin, Orta Doğu’dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak 'gönüllü savaşçıların' Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı verdi. Rusya Savunma Bakanı da Şoygu, çoğunluğu Orta Doğu'dan 16 bin gönüllünün, Rusya yanlısı olarak Ukrayna'da savaşmak için başvurduğunu bildirdi.

53 Dakika Önce
2022-03-11 11:53:51
Putin'den gönüllü savaşçılarla ilgili kritik talimat

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiyi'nin Ruslara karşı savaşmaları için yabancılara çağrıda bulunmasından sonra, bir kritik hamle de Rusya'dan geldi. 

Rusya Devlet Başkanı Putin Putin, Orta Doğu'dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak 'gönüllü savaşçıların' Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması için talimat verdi.

Güvenlik Konseyi'ni toplayan Rusya Devlet Başkanı Putin "Ukrayna güçlerine savaşmak isteyen gönüllülerden memnuniyet duymalıyız" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Javelin ve Stinger gibi Amerikan yapımı tanksavar sistemlerinin Luhansk ve Donetsk isyancı bölgelerinden gelen savaşçılara teslim edilmesini önerdi.

Putin, böyle bir fikri desteklediğini söyledi. Ayrıca Rus destekli güçlerle savaşmak için gönüllü olmak isteyenlere izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Şoygu, Ortadoğu'da Rus destekli güçlerle savaşmaya hazır 16 bin gönüllü olduğunu söyledi.

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