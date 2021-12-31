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TIMETURK / DÜNYA / Putin'den gitar isteyen çocuğa çifte hediye...

Putin'den gitar isteyen çocuğa çifte hediye...

Dilek Ağacı adlı etkinlik kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda konuşan Mark Kolbenev adlı çocuk, Rus lider ne hediye istediğini söyleyince 'Gitar' dedi. Putin çocuğun isteğini yerine getirerek ona hem gitar hem de ailesine bir ev aldı.

2 Saat Önce
2021-12-31 15:43:47
Putin'den gitar isteyen çocuğa çifte hediye...

Moskova yakınlarında yaşayan Mark Kolbenev adlı çocuk, yeni yılda Rusya Devlet Başkanı Putin'den sürpriz bir istekte bulundu.

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Dilek Ağacı adlı etkinlik kapsamında Vladimir Putin ile telefonda konuşan Mark, Rus lider ne hediye istediğini söyleyince "Gitar" dedi.

Putin çocuğun isteğini yerine getirerek ona hem gitar ve hem de müzik okulu eğitim sertifikası armağan etti.

Hediye bununla da kalmadı. Görüşme sırasında çocuğun annesi, devlet başkanına kendilerine ait bir evlerinin olmadığı ve tanıdıkların yanında yaşadıklarını söyleyince, Putin yardım sözü verdi.

27 Aralıkta çocukla tekrar görüşen Putin, çocuğun annesiyle birlikte yeni bir daireye taşındığı haberini aldı.

Devlet başkanı Dilek Ağacı etkinliğinde üç çocuğun daha dileğini yerine getirdi.

Putin Dilek Ağacı etkinliğine her yıl katılarak bazen emeklilerin, bazen de çocukların dileklerini yerine getiriyor.

Kaynak: turkrus.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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