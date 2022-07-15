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Putin'den flaş karar: Roscosmos Başkanı Rogozin'i görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Müdürü Dmitriy Rogozin'in görevden alınmasını öngören kararnameyi imzaladı. Rogozin'den boşalan koltuğa Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov getirildi.

44 Dakika Önce
2022-07-15 14:58:14
Putin'den flaş karar: Roscosmos Başkanı Rogozin'i görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Müdürü Dmitriy Rogozin'in görevden alınmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Rogozin'den boşalan koltuğa Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov getirildi.

Rogozin, 24 Mayıs 2018'den bu yana Roscosmos Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

18 Mayıs 2018'den beri başbakan yardımcısı pozisyonunda bulunan 66 yaşındaki Borisov, endüstri, savunma sanayisi, sivil savunma, teknolojik ve nükleer denetim, GLONASS sistemi, dış ülkelerle askeri-teknik işbirliği konularında yetkiliydi. .

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