Putin'den flaş açıklama: Talihsiz hatalar oldu!

Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün yaptığı açıklamada 'Kısmi seferberlik sırasında talihsiz hatalar oldu. Şimdi bunları düzeltmek için çalışmalarımız sürüyor' ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin valilerle yaptığı görüşmede seferberlikle ilgili sorunlar hakkında konuştu. Putin'in açıklamaları şöyle: Kısmi seferberlik sırasında talihsiz hatalar oldu. Şimdi bunları düzeltmek için çalışmalarımız sürüyor. Kısmi seferberlik sırasında kanunlara uyulmasını, ayrıca seferber edilenlerin ailelerine gerekli yardım ve desteğin sağlanmasının sürekli kontrol altında tutulmasını rica ediyorum. .